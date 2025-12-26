मुद्दे उठाने में बेनीवाल, सवाल पूछने में पीपी चौधरी अव्वल

लोकसभा में कुल पूछे गए 3449 प्रश्नों में से राजस्थान के सांसदों ने कुल 327 प्रश्न पूछे। इनमें पाली के पीपी चौधरी 26 प्रश्न के साथ अव्वल रहे हैं, वहीं भीलवाड़ा के दामोदर अग्रवाल 25 सवाल पूछ कर दूसरे स्थान पर रहे। राजसमंद की महिमा कुमारी मेवाड़ 23 प्रश्न कर तीसरे स्थान पर रहीं। सदन की कार्रवाई के दौरान जहां हनुमान बेनीवाल ने बिल पर बहस, ध्यानाकर्षण और अन्य प्रकार से 12 बार सदन में मुद्दों को उठाया वहीं बांसवाड़ा-डूंगरपुर के भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत इसमें दूसरे स्थान पर रहे और उन्होंने 9 बार सदन में मुद्दों को उठाया। भाजपा के चंद्रप्रकाश जोशी, मंजू शर्मा और कांग्रेस के उम्मेदाराम 6 बार मुद्दे उठा कर तीसरे स्थान पर रहे। बेनीवाल और रोत अपनी अपनी पार्टी से एकल सांसद हैं। इससे उनकी पार्टी के लिए आवंटित समय दोनों को ही मिलता है। जबकि भाजपा व कांग्रेस के सांसदों को उनकी पार्टी बहस में बोलने के लिए समय देती है।