नई दिल्ली

मुद्दे उठाने में बेनीवाल, सवाल पूछने में पीपी चौधरी अव्वल

लोकसभा के शीत सत्र में राजस्थान के सांसदों का प्रदर्शन

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Abhishek Singhal

Dec 26, 2025

अभिषेक सिंघल

नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र शुरुआती हंगामे के बाद सुचारू चला जिससे राजस्थान के सांसदों ने जम कर राजस्थान से जुड़े मुद्दों को उठाया। शीतकालीन सत्र के दौरान जहां लोकसभा में 111 प्रतिशत उत्पादकता रही वहीं राजस्थान के सांसदों में मुद्दे उठाने और बहस करने में नागौर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के सांसद हनुमान बेनीवाल आगे रहे। उन्होंने इस दौरान 12 बार बहस में मुद्दों को उठाया है। प्रश्न पूछने में पाली के भाजपा सांसद पीपी चौधरी आगे रहे हैं और उन्होंने 26 प्रश्न पूछे हैं।

सवा तीन सौ से ज्यादा प्रश्न

लोकसभा में कुल पूछे गए 3449 प्रश्नों में से राजस्थान के सांसदों ने कुल 327 प्रश्न पूछे। इनमें पाली के पीपी चौधरी 26 प्रश्न के साथ अव्वल रहे हैं, वहीं भीलवाड़ा के दामोदर अग्रवाल 25 सवाल पूछ कर दूसरे स्थान पर रहे। राजसमंद की महिमा कुमारी मेवाड़ 23 प्रश्न कर तीसरे स्थान पर रहीं। सदन की कार्रवाई के दौरान जहां हनुमान बेनीवाल ने बिल पर बहस, ध्यानाकर्षण और अन्य प्रकार से 12 बार सदन में मुद्दों को उठाया वहीं बांसवाड़ा-डूंगरपुर के भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत इसमें दूसरे स्थान पर रहे और उन्होंने 9 बार सदन में मुद्दों को उठाया। भाजपा के चंद्रप्रकाश जोशी, मंजू शर्मा और कांग्रेस के उम्मेदाराम 6 बार मुद्दे उठा कर तीसरे स्थान पर रहे। बेनीवाल और रोत अपनी अपनी पार्टी से एकल सांसद हैं। इससे उनकी पार्टी के लिए आवंटित समय दोनों को ही मिलता है। जबकि भाजपा व कांग्रेस के सांसदों को उनकी पार्टी बहस में बोलने के लिए समय देती है।

13 निजी बिल भी किए पेश

राजस्थान के सांसदों ने निजी विधेयकों के जरिए कानून निर्माण की प्रक्रिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और शीतकालीन सत्र में 13 निजी विधेयक लोकसभा में पेश किए। भाजपा के पीपी चौधरी ने तीन, लुम्बाराम चौधरी ने तीन, दामोदर अग्रवाल ने तीन, राव राजेन्द्र सिंह ने दो निजी विधेयक पेश किए हैं। वहीं हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत ने एक –एक विधेयक पेश किए है।

बिरला समेत मंत्री शामिल नहीं

राजस्थान के 25 सांसदों में से कोटा से सांसद ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं। जोधपुर से सांसद गजेन्द्र सिंह शेखावत, अलवर के सांसद भूपेन्द्र यादव केबिनेट मंत्री, बीकानेर से सांसद अर्जुनराम मेघवाल व अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी राज्य मंत्री है। ऐसे में इनको इसमें शामिल नहीं किया है।

शीतकालीन सत्र (1 से 19 दिसम्बर 2025)

सांसद उपस्थिति मुद्दे-बहसप्रश्न निजी बिल
अमराराम (सीकर)100% 2 15 0
भजनलाल जाटव (करौली-धौलपुर) 100% 1 11 0
बृजेन्द्र ओला (झुंझूनूं) 100% 3 14 0
चंद्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) 100% 6 16 0
दामोदर अग्रवाल (भीलवाड़ा) 100% 4 25 3
दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां) 93% 1 14 0
हनुमान बेनीवाल(नागौर) 93% 12 17 1
हरिश्चंद्र मीना (टोंक-सवाईमाधोपुर) 100% 1 9 0
कुलदीप इंदौरा (श्री गंगानगर) 93% 2 15 0
लुम्बाराम चौधरी(जालोर-सिरोही) 93% 5 22 3
महिमा कुमारी मेवाड़( राजसमंद) 100% 5 23 0
मंजू शर्मा (जयपुर) 100% 6 14 0
मन्ना लाल रावत (उदयपुर) 100% 5 22 0
मुरारी लाल मीना (दौसा) 100% 2 18 0
पीपी चौधरी (पाली) 93% 4 26 3
राहुल कस्वां( चूरु) 100% 5 15 0
राजकुमार रोत(बांसवाड़ा-डूंगरपुर) 93% 9 14 1
राव राजेन्द्र सिंह(जयपुर ग्रामीण) 100% 2 8 2
संजना जाटव (भरतपुर) 100% 1 15 0
उम्मेदाराम बेनीवाल(बाड़मेर) 100% 6 14 0

लोकसभा व पीआरएस इंडिया की वेबसाइट्स के अनुसार)

Updated on:

26 Dec 2025 01:30 pm

Published on:

26 Dec 2025 01:09 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / मुद्दे उठाने में बेनीवाल, सवाल पूछने में पीपी चौधरी अव्वल

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

दिल्ली में 2200 घुसपैठिए पकड़े, गृह मंत्रालय के एक्‍शन से मची खलबली, कई सालों का रिकॉर्ड टूटा

Home Ministry big action Delhi broke record 2200 Bangladeshis arrested in 2025
नई दिल्ली

'डांस प्रैक्टिस के दौरान कपड़े उतरवाए', 12वीं की छात्रा से टीचर ने की घिनौनी हरकत…ऐसे चंगुल में फंसी थी नाबालिग

Dance teacher rapes 17 year old student in Ghaziabad
नई दिल्ली

क्या है कैथेड्रल चर्च का इतिहास? जहां क्रिसमस पर पहुंचे PM मोदी

राष्ट्रीय

सभी सांसद-विधायकों को चोर बताना पड़ा भारी, जीतनराम मांझी को AAP नेता का कानूनी नोटिस

Jitan Ram Manjhi, AAP leader legal notice., MPs MLAs remark controversy,
राष्ट्रीय

दिल्ली में GRAP-4 हटाया गया: स्कूल खुलेंगे या ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी? जानें

delhi schools reopening,grap 4 lifted,hybrid learning ended,
राष्ट्रीय
