बिहार: कांग्रेस ने बढ़ाई बार्गेनिंग पावर, कार्यकर्ताओं में भरा जोश

दरअसल, बिहार ऐसा राज्य है, जहां कांग्रेस की उपस्थिति पिछले तीन दशक से नाममात्र की रही है। यहां राजद से गठबंधन तो है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सीट बंटवारे में भी राजद की ओर से छोड़ी गई सीटों पर ही निर्भर रही है। इस बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आक्रमक रूप से निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा ने परिदृश्य को बदला है। भले ही राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी के नेता मुकेश सहनी और माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी मौजूद रहे, लेकिन सबसे अधिक चर्चा राहुल की रही। यही वजह है कि राहुल को भाजपा-जेडीयू सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के साथ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में चुनाव लडक़र जीतने के लिए आत्मविश्वास जगाने में कामयाबी मिली है। इसके चलते आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग की बैठकों के दौरान कांग्रेस अपनी मनपसंद सीटों के साथ संख्या बढ़ाने का दबाव राजद पर बनाती दिखेगी।