बिहार: विकास, भ्रष्टाचार, अपराध और अब चुनाव आयोग पर संग्राम

कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में लिखा है कि राहुल ने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा था कि यह डेटा चुनाव आयोग का है और पोलिंग ऑफिसर की ओर से दिए गए रिकॉर्ड में शकुन रानी नाम की महिला ने दो बार वोट डाला है। शकुन ने इस वोटर कार्ड पर दो बार वोट दिया। जांच में शकुन रानी ने कहा है कि उन्होंने सिर्फ एक बार वोट डाला है, दो बार नहीं। शुरुआती जांच में यह बात भी सामने आई है कि जिस टिक लगे दस्तावेज को राहुल ने दिखाया था, वो दस्तावेज पोलिंग ऑफिसर की ओर से नहीं जारी किया गया था। इसलिए जिन दस्तावेजों के आधार पर राहुल ने यह दावा किया है कि शकुन रानी या किसी अन्य ने दो बार वोट डाला है, उन दस्तावेजों को उपलब्ध कराएं ताकि मामले की ठीक से जांच हो सके।