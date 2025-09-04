बिहार: चुनाव घोषणा से पहले गरमाया सियासी माहौल

मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में महिलाओं की योजनाओं ने भाजपा को जीत दिलाई है। अब बिहार में भी यही कार्ड खेला जा रहा है। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने'जीविका निधि साख सहकारी संघ' के तहत 1.4 करोड़ महिलाओं को सस्ते ऋण देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की सहायता देने और हर परिवार को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। किशनगंज शहर के पास ठाकुरगंज रोड पर स्थित बस्ती निवासी अरुणा पासी ने बताया कि दो दिन बाद उनकी बस्ती की महिलाओं को जीविका योजना के तहत 10 हजार रुपए देने के लिए सरकारी कार्यालय बुलाया है। इस राशि से क्या होगा, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। उधर, कांग्रेस ने सरकार बनने पर माई बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मिथिलांचल में 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान माता सीता के मंदिर में माथा टेककर महिला वोटरों को साधने की कोशिश की।