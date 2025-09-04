Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

बिहार: चुनाव घोषणा से पहले गरमाया सियासी माहौल

महागठबंधन ने बनाया वोट चोरी को मुद्दा तो एनडीए ने मोदी की मां को गाली देने पर किया - आज बिहार बंद का ऐलान - जमीनी हकीकत: बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन, शराबबंदी से परेशान लोग

नई दिल्ली

Shadab Ahmed

Sep 04, 2025

Bihar Elections 2025
Bihar Elections 2025

शादाब अहमद

पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा भले ही बाकी हो, लेकिन राज्य का सियासी पारा पहले ही चढ़ चुका है। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी महागठबंधन के बीच तीखी बयानबाजी, रैलियां, और सामाजिक मुद्दों को लेकर जोर-शोर से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं।चुनाव को लेकर सड़कों से सोशल मीडिया तक हर जगह सियासी सरगर्मी चरम पर है।

दरअसल, नीतीश सरकार चुनाव से ठीक पहले घोषणाओं की बरसात कर रहे है, वहीं महागठबंधन ने वोट चोरी का मुद्दा उठाकर वोटर अधिकार यात्रा निकाल कर माहौल बनाया है। इसके जवाब में एनडीए ने यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई गाली को मुद्दा बना कर भावनात्मक कार्ड खेला है। इसी मुद्दे पर एनडीए की ओर से गुरुवार को बिहार बंद बुलाया गया है। जबकि आमजन के बीच बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन और शराबबंदी से परेशानी बढ़ा मुद्दा है।

जनता के अपने मुद्दे, जिनसे पार्टियों को सरोकार नहीं

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी को 1300 किलोमीटर लंबी वोटर अधिकार यात्रा निकालने से माहौल बना है, लेकिन जनता के बीच वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है। पटना के डाक बंगला रोड निवासी 25 साल के राजकिशोर तिवारी ने कहा कि सभी के नाम तो लिस्ट में आ रहे हैं। हमारे पास काम धंधा नहीं है, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। इसी तरह पूर्णिया में सत्यनारायण चौधरी ने पीएम को गाली देने का मुद्दा बिना वजह का बनाया जा रहा है। बंद से क्या फायदा, वैसे ही यहां रोजगार की कमी है, जिसके चलते लोगों का दूसरे राज्यों में पलायन होता है।

बिहार के किशनगंज से ठाकुरगंज की ओर जाने वाले रोड पर स्थित बस्ती में जीविका योजना की चर्चा करती महिलाएं।

महिलाओं पर फोकस

मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में महिलाओं की योजनाओं ने भाजपा को जीत दिलाई है। अब बिहार में भी यही कार्ड खेला जा रहा है। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने'जीविका निधि साख सहकारी संघ' के तहत 1.4 करोड़ महिलाओं को सस्ते ऋण देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की सहायता देने और हर परिवार को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। किशनगंज शहर के पास ठाकुरगंज रोड पर स्थित बस्ती निवासी अरुणा पासी ने बताया कि दो दिन बाद उनकी बस्ती की महिलाओं को जीविका योजना के तहत 10 हजार रुपए देने के लिए सरकारी कार्यालय बुलाया है। इस राशि से क्या होगा, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। उधर, कांग्रेस ने सरकार बनने पर माई बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मिथिलांचल में 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान माता सीता के मंदिर में माथा टेककर महिला वोटरों को साधने की कोशिश की।

सड़क से सोशल मीडिया तक पोस्टर वार

बिहार का चुनावी माहौल सिर्फ रैलियों और सड़कों तक सीमित नहीं है। दोनों गठबंधनों के
सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पोस्टर वार चल रहा है। जहां सरकार की ओर से उपलब्धियों और योजनाओं के बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए हैं तो विपक्ष ने सरकार की बेरोजगारी, अपराध और वोट चोरी को केंद्र में रखकर पोस्टर, बैनर होर्डिंग्स लगाए है।

मोदी और राहुल आमने सामने

बिहार में चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी में सीधी सियासी भिंडत देखने को मिल रही है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

04 Sept 2025 11:46 am

Published on:

04 Sept 2025 11:33 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / बिहार: चुनाव घोषणा से पहले गरमाया सियासी माहौल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट