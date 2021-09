Bihar Weather Forecast Today: बिहार में फिर सक्रिय हुआ मानसून, 30 सितंबर तक इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश

नई दिल्ली। Bihar Weather Forecast Today. बीते कई दिनों से गर्मी और उमस से परेशान बिहार (bihar weather) के लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में मानसून (monsoon in bihar) एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। इसके चलते सूबे में 30 सितंबर तक अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। इसके बाद बारिश में धीरे-धीरे कमी आने लगेगी। बता दे कि शनिवार को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश रिकार्ड की गई।

बिहार के इन इलाकों में होगी सबसे अधिक बारिश

पटना मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि वर्तमान में मानसून की ट्रफ लाइन बीकानेर, मध्य प्रदेश के सतना और जमशेदपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। वहीं, ओडिशा में चक्रवात बनने के कारण प्रदेश में अच्छी बारिश (rain in bihar) हो रही है। रविवार को भी इसी तरह की स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी तात्‍कालिक पूर्वानुमान में मुजफ्फरपुर और समस्‍तीपुर जिले के कुछ हिस्‍सों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है।

विभाग का कहना है कि 18 से 19 सितंबर और 22 से 23 सितंबर के बीच राज्‍य के ज्‍यादातर हिस्‍सों में बारिश (rain in bihar) की उम्मीद है। 19 से 22 सितंबर के बीच बारिश का सिलसिला थोड़ा सुस्‍त रहेगा। राज्‍य में मौसम से संबंधित किसी बदलाव के लिए अगले 23 सितंबर तक कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। यानि इस अवधि में हल्‍की और मध्‍यम दर्जे की बारिश छिटपुट ढंग से जारी रहने की उम्‍मीद है। राज्य में बारिश का सिलसिला 30 सितंबर तक जारी रहेगा।

बारिश से किसानों के चेहरों पर मुस्कान

गौरतलब है कि इन दिनों उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है, ऐसे में मौसम विभाग ने कहा कि उत्‍तर प्रदेश से लगे इलाकों में बारिश की संभावना अधिक है। इसका असर बिहार के चंपारण (rain in champaran), सारण (rain in saran), सिवान (rain in siwan), गोपालगंज (rain in gopalganj), बक्‍सर (rain in baksar) और आरा (rain in aara) जैसे जिलों में देखने को मिल सकता है। वहीं बीते कुछ दिनों से राज्य में हो रही बारिश से धान की फसल करने वाले किसान खासा खुश नजर आ रहे है। किसानों का कहना है कि यह बारिश फसलों के लिए वरदान साबित होगी।