Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

बिमकॉइन’ लॉन्च, वैश्विक मान्यताओं के साथ मिला नया मुकाम

आत्म-जागरूकता, निरंतर सीखना और विविध अनुभव ही भविष्य की सफलता की कुंजी

less than 1 minute read

नई दिल्ली

image

Shadab Ahmed

Oct 17, 2025

नई दिल्ली। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी (बिमटेक) ने अपने 38वें स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया। इस मौके पर संस्थान ने ब्लॉकचेन आधारित ‘बिमकॉइन’ लॉन्च कर देश का पहला ऐसा कैंपस बनने का गौरव हासिल किया। इसके साथ ही बिमटेक को एएसीएसबी जैसी प्रतिष्ठित वैश्विक मान्यता और संयुक्त राष्ट्र से सम्मान मिला है।

समारोह के मुख्य अतिथि एयर इंडिया लिमिटेड के ग्रुप हेड (गवर्नेंस, रिस्क, कंप्लायंस एवं कॉरपोरेट अफेयर्स) पी. बालाजी रहे। उन्होंने छात्रों को संदेश दिया कि आत्म-जागरूकता, निरंतर सीखना और विविध अनुभव ही भविष्य की सफलता की कुंजी हैं। इस अवसर पर डॉ. अर्चना श्रीवास्तव को बेस्ट रिसर्चर अवार्ड 2024 और डॉ. नेहा शर्मा को रनर-अप अवार्ड प्रदान किया गया। बिमटेक की निदेशक डॉ. प्रबीना राजिब ने कहा कि 1988 से अब तक हमारा उद्देश्य केवल प्रबंधन शिक्षा नहीं, बल्कि ऐसे नेतृत्वकर्ताओं का निर्माण रहा है जो समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Oct 2025 04:31 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / बिमकॉइन’ लॉन्च, वैश्विक मान्यताओं के साथ मिला नया मुकाम

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

राहुल का सरकार से सवाल: क्या देश में दलित होना अब भी जानलेवा गुनाह है?

नई दिल्ली

Crime: दरवाजे पर खड़ी युवती को बाहर खींचा और रोड पर गिराकर…यूपी में महिलाओं ने युवती संग की हैवानियत

girl beaten women on road in Bulandshahr Crime
नई दिल्ली

अगर मेरी बात नहीं मानी तो…रिटायर्ड कर्नल की बेटी को EX बॉयफ्रेंड ने दी धमकी

Ex-boyfriend sends retired colonel daughter objectionable pictures to fiance noida crime
नई दिल्ली

दिल्ली में पटाखा बेचने का लाइसेंस क्यों नहीं ले रहे व्यापारी? सुप्रीम कोर्ट का आदेश बना चुनौती

Supreme Court green crackers order challenging firecracker licensing process Diwali in Delhi
नई दिल्ली

छठ पूजा से पहले यमुना सफाई पर सियासत तेज, AAP ने BJP पर लगाया पाखंड का आरोप

Politics intensifies Yamuna cleaning Chhath Puja in Delhi AAP accuses BJP hypocrisy
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.