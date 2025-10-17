बिमकॉइन’ लॉन्च, वैश्विक मान्यताओं के साथ मिला नया मुकाम

नई दिल्ली। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी (बिमटेक) ने अपने 38वें स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया। इस मौके पर संस्थान ने ब्लॉकचेन आधारित ‘बिमकॉइन’ लॉन्च कर देश का पहला ऐसा कैंपस बनने का गौरव हासिल किया। इसके साथ ही बिमटेक को एएसीएसबी जैसी प्रतिष्ठित वैश्विक मान्यता और संयुक्त राष्ट्र से सम्मान मिला है।
समारोह के मुख्य अतिथि एयर इंडिया लिमिटेड के ग्रुप हेड (गवर्नेंस, रिस्क, कंप्लायंस एवं कॉरपोरेट अफेयर्स) पी. बालाजी रहे। उन्होंने छात्रों को संदेश दिया कि आत्म-जागरूकता, निरंतर सीखना और विविध अनुभव ही भविष्य की सफलता की कुंजी हैं। इस अवसर पर डॉ. अर्चना श्रीवास्तव को बेस्ट रिसर्चर अवार्ड 2024 और डॉ. नेहा शर्मा को रनर-अप अवार्ड प्रदान किया गया। बिमटेक की निदेशक डॉ. प्रबीना राजिब ने कहा कि 1988 से अब तक हमारा उद्देश्य केवल प्रबंधन शिक्षा नहीं, बल्कि ऐसे नेतृत्वकर्ताओं का निर्माण रहा है जो समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें।
