”जंग अभी खत्म नहीं हुई” बीएमसी चुनाव परिणामों के बाद सामने आई पहली प्रतिक्रिया

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )
BMC Election बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद ठाकरे परिवार के चचेरे भाईयों की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पहली ही प्रतिक्रिया गुस्से से भरे लगती है। पहली ही प्रतिक्रिया में ठाकरे परिवार की ओर से चुनौती भरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। कहा गया है कि चुनावी जंग अभी तक खत्म नहीं हुई है।
सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर की गई एक पोस्ट में शिवसेना ( यूबीटी ) की ओर से लिखा गया है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक किसी हरेक मराठी को उसका वह सम्मान नहीं मिल जाता जिसका वह हकदार है। इस तरह इन चुनाव परिणामों को शिवसेना ने मराठी पहचान और गरिमा पर आधारित करते हुए एक लंबे संंघर्ष की ओर इशारा किया है। पार्टी ने चुनाव हारने के बाद भी एक तरह से मराठी सम्मान और भावनाओं को भुनाने की कोशिश करते हुए उन्हे ढाल बनाया है और कहा है कि यह संघर्ष मराठियों के सम्मान में जारी रहेगा।
इसी तरह से महाराष्ट्र नवनिर्वाण सेना ( एमएनएस ) प्रमुख राज ठाकरे ने भी कुछ इसी अंदाज में अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि मराठी मानुष, मराठी पहचान और एक समृद्ध महाराष्ट्र के लिए उनका और उनकी पार्टी का यह संघर्ष थमेगा नहीं जारी रहेगा। उन्होंने आशंकित भाषा में अपनी पार्टी के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों से कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन उन्हे परेशान करने की कोशिश करेगा लेकिन उन्हे झुकना नहीं है अपने इरादों पर दृड़ रहना है।
इसी के साथ उन्होंने X पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, ''जिनकी पार्टी ने शिवसेना ( यूबीटी ) के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था उन्हे बधाई'' नव निर्वाचित पार्षदों को बधाई देते हुए उन्होंने जय महाराष्ट्र लिखा। यह भी कहा कि यह चुनाव आसान चुनाव नहीं था। यह शिव शक्ति के खिलाफ अपार धन शक्ति और बल की लड़ाई थी। बावजूद इसके इस लड़ाई में दोनों दलों के प्रतिनिधियों ने शानदार प्रदर्शन किया उनकी प्रशंसा की जाए तो शब्द कम पड़ जाएगे।
