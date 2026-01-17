”जंग अभी खत्म नहीं हुई” बीएमसी चुनाव परिणामों के बाद सामने आई पहली प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर की गई एक पोस्ट में शिवसेना ( यूबीटी ) की ओर से लिखा गया है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक किसी हरेक मराठी को उसका वह सम्मान नहीं मिल जाता जिसका वह हकदार है। इस तरह इन चुनाव परिणामों को शिवसेना ने मराठी पहचान और गरिमा पर आधारित करते हुए एक लंबे संंघर्ष की ओर इशारा किया है। पार्टी ने चुनाव हारने के बाद भी एक तरह से मराठी सम्मान और भावनाओं को भुनाने की कोशिश करते हुए उन्हे ढाल बनाया है और कहा है कि यह संघर्ष मराठियों के सम्मान में जारी रहेगा।