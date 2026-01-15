BMC Poll वोट डालने पहुंचे अक्षय कुमार और मोहन भागवत बोले…

मुंबई BMC चुनाव में करीब दो दशक बाद धनुष बाण और मशाल यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आए हैं। कुछेक वार्ड में धनुष और मसाल के प्रत्याशी आमने सामने भी खड़े हैं लेकिन दो दशक बाद दोनों भाइयों का साथ आना इसे बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। यहां कुल 227 वार्ड हैं। इन सीटों पर 1,729 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। आपको बता दें कि इन उम्मीदवारों के लिए एक करोड़ तीन लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन इनमें से कितने लोग मतदान करने के लिए पहुंचेंगे यह शाम 5:30 बजे तक ही पता चलेगा। वोटिंग का समय शाम 5:30 बजे तक है। मुंबई में बीएमसी के चुनाव इससे पहले 2017 में हुए थे और 7 मार्च 2022 को बीएमसी का कार्यकाल खत्म हो गया था। यानी 7 मार्च 2022 से मुंबई नगर निगम में कोई पार्षद नहीं है। इस वजह से सभी कामकाज सरकारी अफसर ही देख रहे हैं।