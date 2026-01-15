15 जनवरी 2026,

BMC Poll वोट डालने पहुंचे अक्षय कुमार और मोहन भागवत बोले…

BMC Poll मुम्बई में अक्षय कुमार बोले असली हीरों बनो तो नागपुर में मोहन भागवत ने नोटा को लेकर कह दी बड़ी बात

image

Shivmani Tyagi

Jan 15, 2026

Voting

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )

BMC Poll महाराष्ट निकाय चुनाव का तीसरा चरण आज सुबह साढ़े सात बजे शुरू हो गया। BMC चुनाव में 29 नगर निगम के 227 वार्ड पर वोटिंग शुरू हुई तो अभिनेता अक्षय कुमार और RSS प्रमुख मोहन भागवत सुबह वोट करने पहुंचे। अपने मत का प्रयोग करने के बाद दोनों ने मीडिया कर्मियों से बात की और दोनों ही मुंबई के वोटरों से अपील करते नजर आए।

ये हैं समीकरण ( BMC Poll )

मुंबई BMC चुनाव में करीब दो दशक बाद धनुष बाण और मशाल यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आए हैं। कुछेक वार्ड में धनुष और मसाल के प्रत्याशी आमने सामने भी खड़े हैं लेकिन दो दशक बाद दोनों भाइयों का साथ आना इसे बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। यहां कुल 227 वार्ड हैं। इन सीटों पर 1,729 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। आपको बता दें कि इन उम्मीदवारों के लिए एक करोड़ तीन लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन इनमें से कितने लोग मतदान करने के लिए पहुंचेंगे यह शाम 5:30 बजे तक ही पता चलेगा। वोटिंग का समय शाम 5:30 बजे तक है। मुंबई में बीएमसी के चुनाव इससे पहले 2017 में हुए थे और 7 मार्च 2022 को बीएमसी का कार्यकाल खत्म हो गया था। यानी 7 मार्च 2022 से मुंबई नगर निगम में कोई पार्षद नहीं है। इस वजह से सभी कामकाज सरकारी अफसर ही देख रहे हैं।

जानिए क्या बोले अक्षय कुमार

मुम्बई में अभिनेता अक्षय कुमार ने लोगों से यही अपील की है वो अपने घरों से निकले और वोट करें। उन्होंने कहा कि, '' आज वोटिंग है मुंबईवासी होने के नाते मैं सारे मुंबई के लोगों से अपील करूंगा, हम हर दिन शिकायत करते हैं कि पानी नहीं आ रहा ये सफाई नहीं हो रही है तो इसके लिए आज वोट करें और सही बंदा चुने। मैं तो यही कहूंगा कि सिर्फ डायलॉग बोलने से या पर्दे पर रहना ही हीरों नहीं होता आज घरों से निकले वोट करें और असली हीरो बने।

मोहन भागवत ने कहा ( BMC Poll )

नागपुर में अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि नोटा से अच्छा किसी को वोट देना है। कोई तो होगा जो सबमें से आपको लच्छा लगेगा। तो इसलिए नोटा से अच्छा तो उसे वोट दें। नोटा चुनाव आयोग ने दिया है लेकिन इससे अच्छा है कि किसी को वोट दें। उन्होंने भी लोगों से अपने मत का इस्तेमाल करने की अपील की।

Hindi News / Delhi / New Delhi / BMC Poll वोट डालने पहुंचे अक्षय कुमार और मोहन भागवत बोले…

दिल्ली न्यूज़

