नई दिल्ली

रक्षाबंधन पर हैवान बन गया भाई, बहन के प्रेमी को सरेआम मार दी गोली, जानें पूरा मामला

Delhi Crime: रक्षाबंधन पर दिल्ली में दो दर्दनाक घटनाएं सामने आईं। पहली घटना में भाई को राखी बांधने लिए मायके जाने की जिद कर रही बहन को उसके पति ने मौत के घाट उतार दिया। जबकि दूसरी घटना में भाई ने बहन के प्रेमी को गोली मार दी।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Aug 11, 2025

brother shot sister lover Murder public On Rakshabandhan in Delhi Crime
दिल्ली में रक्षाबंधन पर दो बड़ी घटनाओं से फैली से सनसनी। (फोटोः सोशल मीडिया)

Delhi Crime: देश की राजधानी दिल्ली में रक्षाबंधन पर दो बड़ी घटनाओं ने सभी को झकझोर कर रख दिया। पहली घटना में भाई की कलाई सजाने के लिए मायके जाने की जिद कर रही बहन को उसके पति ने मार डाला। जबकि दूसरी घटना में रक्षाबंधन पर रक्षा का वादा करने की जगह भाई ने अपनी बहन का प्यार उजाड़ दिया। जब बहन को ये पता चला कि उसके भाई ने ही उसका प्यार उजाड़ दिया तो मानों उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसने भाई को श्राप देते हुए कहा "ऐसा आदमी किसी का भाई नहीं हो सकता। तू जीवन में कभी सुखी नहीं रहेगा।"

बहन की कपिल के साथ बढ़ती नजदीकी नहीं हुई बर्दाश्त

घटना दिल्ली के नंद नगरी इलाके की है। पुलिस ने बहन के प्रेमी की हत्या में आरोपी भाई 20 साल के शिवम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भी नंद नगरी इलाके का रहने वाला है। पूछताछ में आरोपी शिवम ने बताया कि वह एसी मैकेनिक है। कपिल भी एसी मैकेनिक था। कपिल ने पहले उससे दोस्ती की फिर उसकी बहन को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। शिवम ने पुलिस को बताया कि कपिल और उसकी बहन के बीच नजदीकियां ज्यादा बढ़ चुकी थीं, जो उसे पसंद नहीं था, लेकिन उसकी बहन मान नहीं रही थी। इसलिए उसने कपिल की हत्या की योजना बनाई।

रक्षाबंधन से पहले कपिल को उतारा मौत के घाट

आरोपी शिवम में पुलिस को बताया कि योजना के अनुसार उसने 8-9 अगस्त की रात में नंदनगरी में टहलते समय कपिल को गोली मार दी। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। रात में गोली चलने की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई। इसी बीच किसी ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस को 28 साल का कपिल घायल अवस्‍था में सड़क पर पड़ा मिला। उसे पुलिस ने जीटीबी अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

एसएचओ नंद नगरी ने क्या बताया?

इस मामले में एसएचओ नंद नगरी ने बताया कि कपिल की मौत के बाद नंद नगरी थाने में बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अफसरों ने घटनास्‍थल का निरीक्षण कर मौके से साक्ष्य जुटाए। पूछताछ के दौरान नंद नगरी निवासी 20 साल के शिवम का नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस ने शिवम यादव को गिरफ्तार किया तो उसने सच बता दिया। आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल बरामद की गई है। मामले की जांच जारी है।

ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा

दूसरी ओर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के करावल नगर के ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि प्रदीप कश्यप ने पूछताछ में बताया है कि उसे शादी के बाद से ही अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। रक्षाबंधन पर उसकी पत्नी अपने मायके जाने की जिद कर रही थी। इस बात को लेकर उसका पत्नी से झगड़ा हो गया। इसके बाद गुस्से में उसने पत्नी का गला दबा दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। इसपर उसने अपनी बेटियों को भी मार डाला और खुद सुसाइड करने वाला था, लेकिन एक हाथ की नस काटने के बाद उसकी हिम्मत टूट गई। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रदीप के हाथ पर कट का निशान भी मिला है।

नौ अगस्त की सुबह हुआ था ट्रिपल मर्डर

दरअसल, दिल्ली के करावल नगर में नौ अगस्त की सुबह आरोपी ने प्रदीप कश्यप ने अपनी पत्नी जयश्री और दो बेटियों की गला घोटकर हत्या कर दी थी। रविवार को जयश्री और दोनों बेटियों का शव उसके मायके वाले यूपी के बुलंदशहर स्थित डिबाई क्षेत्र के औरंगाबाद ले गए। जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान जयश्री के भाई चंद्रभान ने बताया कि उसकी बहन उसे राखी बांधने आने वाली थी, लेकिन जीजा ने उसे मौत के घाट उतार दिया। चंद्रभान का आरोप है कि उसके जीजा प्रदीप जुए और शराब के आदी थे। इसी के चलते बहन से अक्सर उनका झगड़ा होता था। प्रदीप के सिर पर भारी कर्ज भी जुए और शराब की लत के चलते हो गया था।

crime news

Delhi News

murder news

11 Aug 2025 11:04 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / रक्षाबंधन पर हैवान बन गया भाई, बहन के प्रेमी को सरेआम मार दी गोली, जानें पूरा मामला

