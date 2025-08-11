रक्षाबंधन पर हैवान बन गया भाई, बहन के प्रेमी को सरेआम मार दी गोली, जानें पूरा मामला

दूसरी ओर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के करावल नगर के ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि प्रदीप कश्यप ने पूछताछ में बताया है कि उसे शादी के बाद से ही अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। रक्षाबंधन पर उसकी पत्नी अपने मायके जाने की जिद कर रही थी। इस बात को लेकर उसका पत्नी से झगड़ा हो गया। इसके बाद गुस्से में उसने पत्नी का गला दबा दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। इसपर उसने अपनी बेटियों को भी मार डाला और खुद सुसाइड करने वाला था, लेकिन एक हाथ की नस काटने के बाद उसकी हिम्मत टूट गई। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रदीप के हाथ पर कट का निशान भी मिला है।