यूनिवर्सिटी में 22 साल की छात्रा ने लगा ली फांसी, रक्षाबंधन के दिन घटना से माता-पिता स्तब्ध

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए बीके अस्पताल भेज दिया। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। आत्महत्या के कारणों को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। फरीदाबाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच टीम यूनिवर्सिटी के स्टाफ, हॉस्टल वार्डन और वंशिका के करीबी दोस्तों व सहपाठियों से पूछताछ कर रही है। ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। पुलिस हॉस्टल रूम की भी बारीकी से जांच कर रही है, ताकि किसी प्रकार के साक्ष्य मिल सकें।