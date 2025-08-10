10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

यूनिवर्सिटी में 22 साल की छात्रा ने लगा ली फांसी, रक्षाबंधन के दिन घटना से माता-पिता स्तब्ध

Faridabad: एनसीआर में रक्षाबंधन के दिन एक यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 22 साल की छात्रा ने सुसाइड कर लिया। जुलाई के अगस्त के बीच छात्राओं के सुसाइड की यह तीसरी घटना है।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Aug 10, 2025

22-year-old mechanical engineering student Vanshika suicide JC Bose University in Faridabad
रक्षाबंधन के दिन 22 साल की छात्रा ने यूनिवर्सिटी में सुसाइड कर लिया। (फोटोः सोशल मीडिया)

Faridabad: दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में स्थित जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष में पढ़ रही 22 साल की छात्रा वंशिका ने हॉस्टल के अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। वंशिका मूल रूप से हरियाणा के रेवाड़ी जिले की रहने वाली थी और अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी।

रक्षाबंधन के दिन हॉस्टल में लगाई फांसी

जानकारी के अनुसार, घटना शनिवार को रक्षाबंधन के दिन की है। छात्रा ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके फांसी का फंदा लगा लिया। अगले दिन, रविवार को जब साथी छात्राओं ने उसके कमरे का दरवाजा कई बार खटखटाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो हॉस्टल प्रशासन को सूचना दी गई। दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया, जहां वंशिका का शव फंदे से लटका मिला।

ये भी पढ़ें

Murder in Delhi: दिल्ली में अभिनेत्री हुमा कुरैशी के भाई की हत्या, दो सगे भाइयों ने वारदात को दिया अंजाम
नई दिल्ली
Actress Huma Qureshi cousin murder in Delhi police arrested two real brothers

मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए बीके अस्पताल भेज दिया। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। आत्महत्या के कारणों को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। फरीदाबाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच टीम यूनिवर्सिटी के स्टाफ, हॉस्टल वार्डन और वंशिका के करीबी दोस्तों व सहपाठियों से पूछताछ कर रही है। ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। पुलिस हॉस्टल रूम की भी बारीकी से जांच कर रही है, ताकि किसी प्रकार के साक्ष्य मिल सकें।

जुलाई में शारदा यूनिवर्सिटी में बीडीएस छात्रा की खुदकुशी

इस घटना से यूनिवर्सिटी प्रशासन में भी शोक और हैरानी का माहौल है। अधिकारियों का कहना है कि वंशिका पढ़ाई में अच्छी थी और किसी भी तरह की परेशानी की शिकायत उसने पहले कभी नहीं की थी। यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब दिल्ली-एनसीआर में छात्राओं की आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते महीने, 18 जुलाई को ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा यूनिवर्सिटी में बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्रा ज्योति शर्मा ने हॉस्टल के कमरे में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ज्योति गुरुग्राम की रहने वाली थी।

इस मामले में छात्रा ने अपने सुसाइड नोट में दो प्रोफेसरों शैरी वशिष्ठ और महेंद्र सिंह चौहान समेत सात लोगों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पुलिस ने दोनों प्रोफेसरों को गिरफ्तार किया और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एफआईआर में नामजद सभी सातों लोगों को निलंबित कर दिया था। इस घटना ने शिक्षा संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य और उत्पीड़न को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे।

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते आत्महत्या के मामले चिंता का विषय

जुलाई और अगस्त के बीच, केवल दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में छात्राओं द्वारा आत्महत्या के कई मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश उच्च शिक्षा संस्थानों से जुड़े हैं। मानसिक दबाव, शैक्षणिक प्रदर्शन का तनाव, व्यक्तिगत रिश्तों में तनाव और कभी-कभी उत्पीड़न के आरोप इन मामलों के पीछे प्रमुख कारणों के रूप में सामने आते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में काउंसलिंग सुविधाओं को मजबूत करने, छात्र-शिक्षक संवाद को बढ़ाने और उत्पीड़न के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने की सख्त जरूरत है। साथ ही, परिवार और दोस्तों द्वारा समय रहते मानसिक परेशानी के संकेत पहचानना भी महत्वपूर्ण है, ताकि किसी छात्र को इस तरह के कदम उठाने से रोका जा सके।

ये भी पढ़ें

Rape: वकील से मिलवाने के बहाने युवक ने एलएलबी छात्रा को बुलाया, फिर फ्लैट पर ले जाकर लूट ली आबरू
गाज़ियाबाद
Meerut LLB final year girl student Rape Hindu Yuva Vahini city president called on introducing famous lawyer in Ghaziabad

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

Delhi News

Published on:

10 Aug 2025 01:29 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / यूनिवर्सिटी में 22 साल की छात्रा ने लगा ली फांसी, रक्षाबंधन के दिन घटना से माता-पिता स्तब्ध

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.