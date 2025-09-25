गर्ल्स हॉस्टल में कैमरा, विदेश यात्रा पर ले जाकर मनमानी…चैतन्यानंद सरस्वती पर पुलिस का बड़ा खुलासा

पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि आरोपी चैतन्यानंद छात्राओं को आधी रात के बाद अपने बेडरूम में बुलाता था। इसके बाद उनके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता। छात्राओं के अनुसार, वह इतना हैवान बन चुका था कि उसकी नजर जिस छात्रा पर पड़ जाती थी, वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए सारी सीमाएं लांघ जाता था। इसमें संस्‍थान के कुछ कर्मचारी उसका पूरा साथ देते थे। संस्‍थान के कर्मचारी छात्रा से मिलकर उसकी बात मानने का दबाव बनाते थे। आरोपों के अनुसार, चैतन्यानंद को जो छात्रा पसंद आ जाती, उसे वह अपने साथ विदेश दौरे पर लेकर जाता था। वहां भी अपनी मनमानी करता और छात्रा पर चुप रहकर कॅरिअर बनाने का दबाव बनाता था।