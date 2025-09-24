व्हाट्सएप चैट से खुलासा; अश्लील मैसेज कर छात्राओं को आधी रात कमरे में बुलाता था इंस्टीट्यूट का निदेशक

पीड़िता छात्राओं के बयान और पुलिस की जांच से यह स्पष्ट हो चुका है कि इंस्टीट्यूट का निदेशक बनकर चैतन्यानंद सरस्वती हमेशा EWS कोटे की छात्राओं को ही निशाना बनाता था, क्योंकि ये छात्राएं आर्थिक रूप से पिछड़े घरों की होती थीं। इसलिए इन्हें अपने कॅरिअर और पढ़ाई की चिंता होती थी। इसके चलते कई बार छात्राएं आरोपी का विरोध नहीं करती थी और वह उनके साथ मनमानी कर लेता था। इंस्टीट्यूट में EWS स्कॉलरशिप के तहत PGDM कोर्स कर रही अब तक कुल 32 छात्राओं ने पुलिस और प्रशासन को अपने बयान दर्ज कराए हैं। इन बयानों से लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लड़कियों का कहना है कि अश्लील मैसेज और धमकियों के अलावा बाबा बिना अनुमति के शारीरिक संपर्क भी बनाने की कोशिश करता था।