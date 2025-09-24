Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

व्हाट्सएप चैट से खुलासा; अश्लील मैसेज कर छात्राओं को आधी रात कमरे में बुलाता था इंस्टीट्यूट का निदेशक

Sexual Harassment: दिल्ली के वसंत कुंज स्थित इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में बतौर निदेशक चैतन्यानंद सरस्वती छात्राओं को आधी रात में अश्लील मैसेज कर अपने कमरे पर बुलाता था। बात नहीं मानने पर उन्हें परीक्षा में फेल करने की धमकी भी देता था। यह बात छात्राओं के व्हाट्सएप चैट में सामने आई है।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Sep 24, 2025

Chaitanyananda Saraswati Obscene messages found girl students WhatsApp chat Sexual harassment in Delhi SRISIIM
दिल्ली की श्री शारदा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में छात्राओं का यौन शोषण मामला।

Sexual Harassment: दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में बड़ा कांड सामने आया है। संस्थान के निदेशक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर 17 छात्राओं से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। छात्राओं के खुलासों के बाद बाबा फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। छात्राओं का आरोप है कि स्वामी चैतन्यानंद देर रात उन्हें व्हाट्सऐप पर अश्लील मैसेज भेजता था। इन मैसेजों की भाषा इतनी गंदी होती थी कि वे डर और तनाव में रहने लगीं। बाबा आधी रात में उन्हें अपने कमरे में बुलाने के लिए मैसेज करता था और उन्हें विदेश घुमाने का लालच भी देता था। पीड़िताओं ने बताया कि आरोपी कहता था “मैं तुम्हें विदेश ले जाऊंगा, तुम्हें एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा।”

धमकी देकर करता था उत्पीड़न

छात्राओं का कहना है कि बाबा केवल लालच ही नहीं देता था, बल्कि धमकियां भी देता था। यदि कोई छात्रा उसकी बात मानने से मना करती तो वह धमकाता कि परीक्षा में फेल कर देगा या उनके नंबर काट लिए जाएंगे। पीड़िताओं ने पुलिस को बताया “हमें हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं वह परीक्षा में हम लोगों के नंबर न काट दे। इसलिए कई बार छात्राएं विरोध करने से पीछे हट जातीं। हमें फैकल्टी की ओर से भी धमकी दी जाती थी कि अगर हमने चैतन्यानंद सरस्वती की बात नहीं मानी तो हमारा कॅरिअर बर्बाद कर दिया जाएगा।”

ये भी पढ़ें

कौन हैं स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती? जिसने EWS कोटे की 17 छात्राओं का किया यौन शोषण, पहले भी…
नई दिल्ली
Sexual assaulted 17 girl students in Sri Sharada Institute of Management Delhi Swami Chaitanyananda Saraswati criminal history

EWS कोटे की छात्राओं को बनाता था निशाना

पीड़िता छात्राओं के बयान और पुलिस की जांच से यह स्पष्ट हो चुका है कि इंस्टीट्यूट का निदेशक बनकर चैतन्यानंद सरस्वती हमेशा EWS कोटे की छात्राओं को ही निशाना बनाता था, क्योंकि ये छात्राएं आर्थिक रूप से पिछड़े घरों की होती थीं। इसलिए इन्हें अपने कॅरिअर और पढ़ाई की चिंता होती थी। इसके चलते कई बार छात्राएं आरोपी का विरोध नहीं करती थी और वह उनके साथ मनमानी कर लेता था। इंस्टीट्यूट में EWS स्कॉलरशिप के तहत PGDM कोर्स कर रही अब तक कुल 32 छात्राओं ने पुलिस और प्रशासन को अपने बयान दर्ज कराए हैं। इन बयानों से लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लड़कियों का कहना है कि अश्लील मैसेज और धमकियों के अलावा बाबा बिना अनुमति के शारीरिक संपर्क भी बनाने की कोशिश करता था।

पहले भी विवादों में रहा है आरोपी

आरोपी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती ओडिशा का रहने वाला है और उसका विवादों से पुराना नाता रहा है। साल 2009 में डिफेंस कॉलोनी थाने में उसके खिलाफ धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद 2016 में वसंत कुंज में ही एक महिला ने उसके खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत की थी। अब एक बार फिर गंभीर आरोप लगने के बाद बाबा फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

विस्तार से समझिए पूरा मामला

वसंत कुंज के इस प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली छात्राओं ने आरोप लगाया कि मैनेजर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती लंबे समय से उन्हें अश्लील मैसेज भेज रहा था। वह देर रात छात्राओं को कमरे में बुलाने के लिए मैसेज करता था और विदेश ले जाकर घुमाने का लालच देता था। साथ ही धमकी देता कि अगर विरोध किया, तो परीक्षा में फेल कर देगा या उनके नंबर काट देगा। इस वजह से छात्राएं डर और मानसिक दबाव में जी रही थीं।

पीड़िताओं ने हिम्मत जुटाकर प्रशासन और पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद अब तक 32 लड़कियों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। बयानों से पता चला कि आरोपी लड़कियों से शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश भी करता था। चौंकाने वाली बात यह है कि यह बाबा पहले भी कई मामलों में आरोपी रह चुका है। फिलहाल वह फरार है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।

ये भी पढ़ें

हमारे साथ अवांछनीय शारीरिक संपर्क बनाते थे…दिल्ली के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में 17 लड़कियों का यौन उत्पीड़न
नई दिल्ली
FIR against Chaitanyananda Saraswati Partha Sarathi for girl students sexual harassment in Sri Sarada Indian Institute of Management Delhi

Updated on:

24 Sept 2025 05:09 pm

Published on:

24 Sept 2025 05:08 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / व्हाट्सएप चैट से खुलासा; अश्लील मैसेज कर छात्राओं को आधी रात कमरे में बुलाता था इंस्टीट्यूट का निदेशक

