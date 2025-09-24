हमारे साथ अवांछनीय शारीरिक संपर्क बनाते थे…दिल्ली के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में 17 लड़कियों का यौन उत्पीड़न

पुलिस ने इस मामले में अब तक 16 पीड़िताओं के बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी की आखिरी लोकेशन आगरा के पास मिली थी, जिसके बाद से वह फरार है। सीसीटीवी फुटेज को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इसमें से मिले तथ्यों के आधार पर केस में अन्य धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। दूसरी ओर, मामले के तूल पकड़ने के बाद श्री शारदा इंस्टीट्यूट और शृंगेरी मठ प्रशासन ने आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को सभी पदों से हटा दिया है। शारदा पीठम ने एक बयान जारी कर आरोपी की गतिविधियों को “अवैध, अनुचित और संस्थान के हितों के विपरीत” बताया और उससे सभी संबंध समाप्त कर दिए। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी की तलाश के लिए कई टीमों को लगाया गया है। साथ ही जब्त किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच जारी है।