नेशनल हाइवे पर बिखरी चांदी को बटोरने के लिए मची लूट !

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )
Silver : हापुड़ में सोमवार को एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां हापुड़-बुलंदशहर हाइवे पर चांदी जैसी धातु से बने गहने हाइवे पर बिखरे पड़े मिले तो लोगों में इन गहनों को बटोरने की होड़ मच गई। जैसे-जैसे लोगों के पता चलता गया वह अपने वाहन रोकर पैदल ही हाइवे पर दौड़ पड़े और गहनों को बटोरने लगे। इससे हाइवे पर लंबा जाम लग गया। जब तक पुलिस पहुंची लोग काफी गगनें बटोरकर फरार हो चुके थे। बाद में पुलिस ने किसी तरह जाम खुलवाया। अब पुलिस उस वाहन की तलाश कर रही है कि जिससे गहनें गिरे होंगे।
जब लोग हाइवे पर बिखरे पड़े गहनों के छोटे-छोटे टुकड़ों को बटोरने में लगे हुए थे तो उस समय इन्हे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान से चांदी की बारिश हो रही हो और लोग गाड़ियां रोककर इस चांदी को बटोरने के लिए हाइवे पर जुट गए हों। यह घटना हापुड़-बुलंदशहर हाईवे पर ततारपुर चौराहे के पास की है। यहां एक ट्रैक्टर के पलटने से जाम लग गया था। इस दौरान लोगों ने देखा कि हाइवे पर पुराने चांदी के गहनों के छोटे-छोटे टुकड़े पड़े हैं। शुरूआत में एक दो लोगों ने ये टुकड़े हाइवे से उठाने शुरू किए लेकिन इसके बाद तो जैसे लोगों में होड़ सी मच गई। अपने वाहन हाइवे पर ही रोककर लोग चांदी के गहने बटोरने लगे। इससे हाइवे पर जाम लग गया। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और जाम खुलवाया।
इस घटना की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में लोग सड़क पर पड़े चांदी जैसी धातु के छोटे-छोटे टुकड़े हाइवे से बटोरने में लगे हैं। वीडियो बना रहा आदमी एक व्यक्ति से पूछता है कि क्या बटोर रहे हो ? तो वह व्यक्ति अपने हाथ में दिखाता है कि चांदी के पुराने गहनों के छोटे-छोटे टुकड़े हैं। माना जा रहा है कि जिस ट्रैक्टर के पलटने से जाम लगा था उस ट्रैक्टर से टकराने वाले वाहन का डाला टूट गया होगा। माना जा रहा है कि उसी वाहन से गहने हाइवे पर बिखर गए। चालक को पता ही नहीं चला और चलते हुए यह वाहन हाइवे पर गहनों के टुकड़े बिखेरता हुआ आगे बढ़ता रहा।
अब पुलिस उस वाहन की तलाश में लगी है जिससे यह चांदी जैसी धातु के टुकड़े बिखरे। माना जा रहा है कि यह पुराने गहनों और चांदी का वेस्ट था। इसे पिंघलाकर चांदी बनाने के लिए ट्रक या किसी अन्य वाहन में भरकर ले जाया जा रहा होगा और रास्ते में इसका डाला टूट गया या फिर पल्ला फट जाने की वजह से चांदी के गहने हइवे पर बिखर गए होंगे। पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है।
