नेशनल हाइवे पर बिखरी चांदी को बटोरने के लिए मची लूट !

जब लोग हाइवे पर बिखरे पड़े गहनों के छोटे-छोटे टुकड़ों को बटोरने में लगे हुए थे तो उस समय इन्हे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान से चांदी की बारिश हो रही हो और लोग गाड़ियां रोककर इस चांदी को बटोरने के लिए हाइवे पर जुट गए हों। यह घटना हापुड़-बुलंदशहर हाईवे पर ततारपुर चौराहे के पास की है। यहां एक ट्रैक्टर के पलटने से जाम लग गया था। इस दौरान लोगों ने देखा कि हाइवे पर पुराने चांदी के गहनों के छोटे-छोटे टुकड़े पड़े हैं। शुरूआत में एक दो लोगों ने ये टुकड़े हाइवे से उठाने शुरू किए लेकिन इसके बाद तो जैसे लोगों में होड़ सी मच गई। अपने वाहन हाइवे पर ही रोककर लोग चांदी के गहने बटोरने लगे। इससे हाइवे पर जाम लग गया। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और जाम खुलवाया।