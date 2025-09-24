पत्नी को भगाने की योजना बना रही थी साली…नुसरत हत्याकांड के आरोपी का बड़ा खुलासा

Murder in Delhi: पश्चिमी दिल्ली के ख्याला इलाके में अचानक घर में घुसे युवक ने एक महिला की हत्या कर दी। जबकि दूसरी महिला और एक 20 साल की युवती को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मृतका के परिवार वालों ने मौके पर ही आरोपी को दबोच लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। इस दौरान आरोपी ने महिला की हत्या के पीछे की जो वजह बताई, उसे सुनकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। आरोपी की पहचान 49 साल के इस्तेखार अहमद के रूप में हुई है, जो गाजियाबाद में बतौर सुरक्षा गार्ड नौकरी करता है।