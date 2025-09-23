परिवार जिसे मान रहा था हादसा, वो निकली हत्या…डेढ़ महीने बाद खुला ब्रिटिश महिला की मौत का राज

30 जुलाई को पॉलिन को उनकी नौकरानी ने कमरे में बेहोशी की हालत में पाया था। तत्काल उनके बेटे, बहू और पोते को खबर दी गई। पुलिस मौके पर पहुँची तो कमरे में खून के कुछ धब्बे नज़र आए। प्रारंभिक जांच में इसे घर में गिरने से लगी चोट का नतीजा मान लिया गया। परिवार ने भी किसी तरह का संदेह न जताते हुए शव का अंतिम संस्कार कर दिया और 10 अगस्त को प्रार्थना सभा भी आयोजित की। इसके बाद परिवार के सदस्य अपने-अपने काम में लग गए, लेकिन करीब डेढ़ महीने बाद जब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सामने आई तो सबको करारा झटका लगा। रिपोर्ट में साफ दर्शाया गया कि पॉलिन की मौत हादसे से नहीं हुई, बल्कि उन्हें गला दबाकर मारा गया है।