परिवार जिसे मान रहा था हादसा, वो निकली हत्या…डेढ़ महीने बाद खुला ब्रिटिश महिला की मौत का राज

Woman Murder in Delhi: राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर लेन के शांत और रसूखदार इलाके में रहने वाली 85 साल की ब्रिटिश महिला पॉलिन क्राउथर ऐन की मौत ने अब सनसनीखेज मोड़ ले लिया है। शुरुआत में पुलिस और परिवार इसे एक सामान्य हादसा मान रहा था, लेकिन डेढ़ महीने बाद सामने आई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के खुलासे ने सभी को चौंका दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसे महज हादसा नहीं, बल्कि गला घोटकर हत्या बताया गया है। इसके बाद परिवार और पुलिस में हड़कंप मच गया।
30 जुलाई को पॉलिन को उनकी नौकरानी ने कमरे में बेहोशी की हालत में पाया था। तत्काल उनके बेटे, बहू और पोते को खबर दी गई। पुलिस मौके पर पहुँची तो कमरे में खून के कुछ धब्बे नज़र आए। प्रारंभिक जांच में इसे घर में गिरने से लगी चोट का नतीजा मान लिया गया। परिवार ने भी किसी तरह का संदेह न जताते हुए शव का अंतिम संस्कार कर दिया और 10 अगस्त को प्रार्थना सभा भी आयोजित की। इसके बाद परिवार के सदस्य अपने-अपने काम में लग गए, लेकिन करीब डेढ़ महीने बाद जब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सामने आई तो सबको करारा झटका लगा। रिपोर्ट में साफ दर्शाया गया कि पॉलिन की मौत हादसे से नहीं हुई, बल्कि उन्हें गला दबाकर मारा गया है।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद कनॉट प्लेस थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया। डीसीपी देवेश महला की अगुआई में विशेष टीम जांच कर रही है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव रखा है। ताकि रिपोर्ट का गहराई से विश्लेषण हो सके। इसके अलावा फॉरेंसिक विभाग को विसरा (आंतरिक अंग) भेजकर उसकी जांच भी कराई जा रही है। दरअसल, 85 साल की ब्रिटिश मूल की महिला पॉलिन क्राउथर ऐन ने भारतीय मूल के युवक से शादी की थी। कुछ साल पहले उनके पति का निधन हो गया। इसके बाद पॉलिन क्राउथर ऐन ब्रिटिश और भारत के बीच यात्राएं करती रहती थीं।
हालांकि हत्या से करीब दो सप्ताह पहले से वह दिल्ली के जंतर-मंतर लेन स्थित हाउस नंबर-7 में रह रही थीं। घटना वाले दिन वह कमरे में अकेली थीं और दरवाजा भीतर से बंद था। घर पहुंची नौकरानी जब उनके कमरे में पहुंची तो वह बेसुध हाल में पड़ी मिलीं। उनके आसपास खून के छीटें देख नौकरी घबरा गई। उसने तुरंत पॉलिन क्राउथर ऐन के बेटे-बहू और पोते को मामले की जानकारी दी। परिवार के लोगों ने पोस्टमार्टम के बाद उनका भारतीय रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर दिया और 10 अगस्त को शांतिपाठ भी किया। अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस इस रहस्य की पड़ताल कर रही है कि आखिर हत्या का मकसद क्या था।
हत्याकांड के शक कई दिशाओं में जा रहे हैं। घर के पास ही एक राजनीतिक पार्टी का दफ़्तर है, जहाँ दिनभर लोगों की आवाजाही रहती है। इसके बावजूद घर में जबरन घुसपैठ के कोई निशान नहीं मिले। इससे यह शक गहराता है कि वारदात करने वाला व्यक्ति पॉलिन का परिचित हो सकता है। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। इस पूरे मामले पर परिवार ने अब तक चुप्पी साध रखी है। मीडिया से सिर्फ इतना कहा गया "पुलिस अपनी जांच कर रही है, हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।"
85 वर्षीय विदेशी महिला की रहस्यमयी मौत ने दिल्ली पुलिस के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। क्या हत्या की वजह संपत्ति विवाद थी? या फिर किसी नज़दीकी ने निजी रंजिश में यह कदम उठाया? फिलहाल इन सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिलेगा। दिल्ली पुलिस ने औपचारिक तौर पर ब्रिटिश हाई कमीशन को पॉलिन की मौत की जानकारी दे दी है।