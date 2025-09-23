Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

परिवार जिसे मान रहा था हादसा, वो निकली हत्या…डेढ़ महीने बाद खुला ब्रिटिश महिला की मौत का राज

Woman Murder in Delhi: दिल्ली के जंतर-मंतर जैसे पॉश इलाके में ब्रिटिश महिला की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस पहले इसे सामान्य हादसा मान रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Sep 23, 2025

British woman murder in Delhi Postmortem report reveals mystery in Delhi Crime
ब्रिटिश मूल की महिला की दिल्ली में हत्या। (Photo : AI)

Woman Murder in Delhi: राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर लेन के शांत और रसूखदार इलाके में रहने वाली 85 साल की ब्रिटिश महिला पॉलिन क्राउथर ऐन की मौत ने अब सनसनीखेज मोड़ ले लिया है। शुरुआत में पुलिस और परिवार इसे एक सामान्य हादसा मान रहा था, लेकिन डेढ़ महीने बाद सामने आई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के खुलासे ने सभी को चौंका दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसे महज हादसा नहीं, बल्कि गला घोटकर हत्या बताया गया है। इसके बाद परिवार और पुलिस में हड़कंप मच गया।

डेढ़ महीने पहले हुई मौत हादसा या हत्या?

30 जुलाई को पॉलिन को उनकी नौकरानी ने कमरे में बेहोशी की हालत में पाया था। तत्काल उनके बेटे, बहू और पोते को खबर दी गई। पुलिस मौके पर पहुँची तो कमरे में खून के कुछ धब्बे नज़र आए। प्रारंभिक जांच में इसे घर में गिरने से लगी चोट का नतीजा मान लिया गया। परिवार ने भी किसी तरह का संदेह न जताते हुए शव का अंतिम संस्कार कर दिया और 10 अगस्त को प्रार्थना सभा भी आयोजित की। इसके बाद परिवार के सदस्य अपने-अपने काम में लग गए, लेकिन करीब डेढ़ महीने बाद जब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सामने आई तो सबको करारा झटका लगा। रिपोर्ट में साफ दर्शाया गया कि पॉलिन की मौत हादसे से नहीं हुई, बल्कि उन्हें गला दबाकर मारा गया है।

ये भी पढ़ें

Crime: पहले पांच हजार का ऑफर दिया, नहीं मानी तो…रेस्टारेंट के बाहर सरेआम लड़की से अश्लीलता
आगरा
Accused arrested for Public obscenity with girl in Agra Crime

पुलिस की जांच और हत्या का मामला दर्ज

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद कनॉट प्लेस थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया। डीसीपी देवेश महला की अगुआई में विशेष टीम जांच कर रही है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव रखा है। ताकि रिपोर्ट का गहराई से विश्लेषण हो सके। इसके अलावा फॉरेंसिक विभाग को विसरा (आंतरिक अंग) भेजकर उसकी जांच भी कराई जा रही है। दरअसल, 85 साल की ब्रिटिश मूल की महिला पॉलिन क्राउथर ऐन ने भारतीय मूल के युवक से शादी की थी। कुछ साल पहले उनके पति का निधन हो गया। इसके बाद पॉलिन क्राउथर ऐन ब्रिटिश और भारत के बीच यात्राएं करती रहती थीं।

कमरे में अकेली थी महिला

हालांकि हत्या से करीब दो सप्ताह पहले से वह दिल्ली के जंतर-मंतर लेन स्थित हाउस नंबर-7 में रह रही थीं। घटना वाले दिन वह कमरे में अकेली थीं और दरवाजा भीतर से बंद था। घर पहुंची नौकरानी जब उनके कमरे में पहुंची तो वह बेसुध हाल में पड़ी मिलीं। उनके आसपास खून के छीटें देख नौकरी घबरा गई। उसने तुरंत पॉलिन क्राउथर ऐन के बेटे-बहू और पोते को मामले की जानकारी दी। परिवार के लोगों ने पोस्टमार्टम के बाद उनका भारतीय रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर दिया और 10 अगस्त को शांतिपाठ भी किया। अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस इस रहस्य की पड़ताल कर रही है कि आखिर हत्या का मकसद क्या था।

बाहरी व्यक्ति या जान-पहचान वाला?

हत्याकांड के शक कई दिशाओं में जा रहे हैं। घर के पास ही एक राजनीतिक पार्टी का दफ़्तर है, जहाँ दिनभर लोगों की आवाजाही रहती है। इसके बावजूद घर में जबरन घुसपैठ के कोई निशान नहीं मिले। इससे यह शक गहराता है कि वारदात करने वाला व्यक्ति पॉलिन का परिचित हो सकता है। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। इस पूरे मामले पर परिवार ने अब तक चुप्पी साध रखी है। मीडिया से सिर्फ इतना कहा गया "पुलिस अपनी जांच कर रही है, हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।"

अब तक सवाल ज्यादा, जवाब कम

85 वर्षीय विदेशी महिला की रहस्यमयी मौत ने दिल्ली पुलिस के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। क्या हत्या की वजह संपत्ति विवाद थी? या फिर किसी नज़दीकी ने निजी रंजिश में यह कदम उठाया? फिलहाल इन सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिलेगा। दिल्ली पुलिस ने औपचारिक तौर पर ब्रिटिश हाई कमीशन को पॉलिन की मौत की जानकारी दे दी है।

ये भी पढ़ें

कमरे के अंदर पत्नी और बाहर बिलखते बच्चे…पति लौटा तो नजारा देख उड़े होश
नई दिल्ली
Wife commits suicide in Delhi husband finds 3 children crying outside room

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

Delhi News

murder news

Published on:

23 Sept 2025 10:30 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / परिवार जिसे मान रहा था हादसा, वो निकली हत्या…डेढ़ महीने बाद खुला ब्रिटिश महिला की मौत का राज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.