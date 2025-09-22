कमरे के अंदर पत्नी और बाहर बिलखते बच्चे…पति लौटा तो नजारा देख उड़े होश

Suicide in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी के पूर्वी हिस्से में स्थित गाजीपुर थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां तीन बच्चों की मां 32 साल की महिला का शव उसके ही कमरे में साड़ी के फंदे से लटकता पाया गया। घटना उस समय हुई, जब महिला का पति किसी काम से बाहर गया हुआ था। आसपास के लोगों का कहना है कि पति के बाहर जाने के बाद से ही तीनों बच्चे कमरे के बाहर खेल रहे थे। जबकि महिला अकेली कमरे के अंदर थी, बच्चों को भूख लगी तो उन्होंने दरवाजा खटखटाना शुरू किया, लेकिन अंदर से उनकी मां ने दरवाजा नहीं खोला। काफी देर तक बच्चों के रोने की आवाज सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने खिड़की से अंदर झांका तो उनके होश उड़ गए। घटना पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर थानाक्षेत्र स्थित घरोली एक्सटेंशन के राजबीर कॉलोनी की है। पुलिस इसे प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला मान रही है, हालांकि जांच अभी जारी है।