कमरे के अंदर पत्नी और बाहर बिलखते बच्चे…पति लौटा तो नजारा देख उड़े होश

Suicide in Delhi: राष्ट्रीय राजधानी के पूर्वी हिस्से में स्थित गाजीपुर थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां तीन बच्चों की मां 32 साल की महिला का शव उसके ही कमरे में साड़ी के फंदे से लटकता पाया गया। घटना उस समय हुई, जब महिला का पति किसी काम से बाहर गया हुआ था। आसपास के लोगों का कहना है कि पति के बाहर जाने के बाद से ही तीनों बच्चे कमरे के बाहर खेल रहे थे। जबकि महिला अकेली कमरे के अंदर थी, बच्चों को भूख लगी तो उन्होंने दरवाजा खटखटाना शुरू किया, लेकिन अंदर से उनकी मां ने दरवाजा नहीं खोला। काफी देर तक बच्चों के रोने की आवाज सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने खिड़की से अंदर झांका तो उनके होश उड़ गए। घटना पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर थानाक्षेत्र स्थित घरोली एक्सटेंशन के राजबीर कॉलोनी की है। पुलिस इसे प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला मान रही है, हालांकि जांच अभी जारी है।
दिल्ली पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्हें रविवार शाम एक युवक ने कॉल करके मामले की सूचना दी। इसमें बताया गया कि एक 32 साल की महिला ने अपने बच्चों को कमरे से बाहर निकालकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। जबकि बच्चे बाहर बिलखते मिले। काफी मशक्कत के बाद दरवाजा जबरन खोला गया। इसके बाद कमरे के अंदर एक साड़ी के सहारे महिला का शव पंखे से लटकता पाया गया। मामले की सूचना महिला के पति को दी गई। इसपर वो भी हैरान परेशान भागते हुए घर पहुंचा।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने HT को बताया कि फंदे से उतारकर महिला को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान बिहार के मोतिहारी निवासी चांदनी के रूप में हुई है। चांदनी अपने पति और तीन बच्चों के साथ दिल्ली में किराए का कमरा लेकर रह रही थी। उसका पति मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके।
पुलिस ने बताया कि अभी तक चांदनी के परिवार की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। हालांकि, पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि यह एक आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है, लेकिन वे किसी भी अन्य संभावना को खारिज नहीं कर रहे हैं। अगर परिवार की तरफ से कोई शिकायत आती है तो पुलिस उन सभी संभावित कारकों की भी जांच करेगी जो इस घटना का कारण बन सकते हैं।
इस दुखद घटना ने चांदनी के परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। बिहार के मोतिहारी से दिल्ली पहुंचे चांदनी के भाई सुनील कुमार ने अपनी बहन की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। सुनील ने बताया, "चांदनी बहुत ही मजबूत इरादों वाली थी। वो अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलों से गुजरी थी, लेकिन कभी हार नहीं मानी। मुझे यकीन नहीं होता कि वो आत्महत्या कर सकती है।"
सुनील ने बताया कि चांदनी के तीन छोटे बच्चे हैं, जिनके भविष्य को लेकर वो हमेशा चिंतित रहती थी। उन्होंने कहा, "वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उनके लिए कुछ भी कर सकती थी। वो अक्सर कहती थी कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहती है ताकि उनका भविष्य बेहतर हो।"
परिवार के सदस्यों ने यह भी बताया कि पिछले कुछ दिनों से चांदनी थोड़ी परेशान दिख रही थी, लेकिन उसने किसी के साथ अपनी परेशानी साझा नहीं की थी। उसकी एक पड़ोसन ने बताया "चांदनी शांत स्वभाव की थी, लेकिन हाल ही में मैंने उसे कई बार उदास देखा था। मुझे लगा कि शायद वो किसी घरेलू समस्या से जूझ रही है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा।"
चांदनी की मौत के बाद उसका पति गहरे सदमे में है। वह घटना के बाद से कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हैं। पुलिस का कहना है कि चांदनी का पति घटना के समय घर पर मौजूद नहीं था। उसके बच्चे भी इतने छोटे हैं कि वह कुछ बता नहीं पा रहे। इसलिए यह मामला और पेचीदा बन गया है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चांदनी ने स्वयं आत्महत्या की है या फिर घटना का कोई और एंगल है? इसके लिए पति और अन्य रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जाएगी।