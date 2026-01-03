फ्लैट का किराया नहीं दे रही थी महिला, मकान मालिक लोगों को लेकर पहुंचा तो कर दी घिनौनी हरकत

Crime: राष्ट्रीय राजधानी से सटे गाजियाबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला पिछले पांच साल से किराए के फ्लैट में फ्री रह रही थी। मकान मालिक का आरोप है कि उसने जब महिला से किराया मांगा तो उसने अपने कपड़े फाड़ लिए। इसके बाद उसने मकान मालिक को कमरे में गिरा दिया। जब मकान मालिक ने इसका विरोध जताया तो महिला ने धमकी दी कि शोर मचाकर लोगों को बुला लेगी और उसे दुष्कर्म के फर्जी मुकदमे में जेल भिजवा देगी। इस घटना से मकान मालिक ऐसी दहशत में आया कि सालों फ्लैट की ओर नहीं गया। इसके बाद एक दिन मकान मालिक सम्मानित लोगों के साथ फ्लैट पर पहुंचा और महिला से मकान खाली करने को कहा। इसपर महिला ने लोगों के सामने फिर वही हरकत कर दी। इससे मकान मालिक दहशत में आ गया। वह फ्लैट से सीधे शालीमार गार्डन क्षेत्र थाना पहुंचा, जहां उसने पुलिस को पूरा घटनाक्रम बताया और मदद मांगी। पुलिस ने मकान मालिक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।