नई दिल्ली

फ्लैट का किराया नहीं दे रही थी महिला, मकान मालिक लोगों को लेकर पहुंचा तो कर दी घिनौनी हरकत

Crime: दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक महिला मकान मालिक को धमकी दी कि अगर उसने फ्लैट का किराया मांगा तो उसे दुष्कर्म के आरोप में जेल भिजवा देगी। पुलिस ने मकान मालिक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Jan 03, 2026

landlord and tenant woman dispute Threatened rape case in Ghaziabad Crime

गाजियाबाद में मकान मालिक को किराएदार महिला ने दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी।

Crime: राष्ट्रीय राजधानी से सटे गाजियाबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला पिछले पांच साल से किराए के फ्लैट में फ्री रह रही थी। मकान मालिक का आरोप है कि उसने जब महिला से किराया मांगा तो उसने अपने कपड़े फाड़ लिए। इसके बाद उसने मकान मालिक को कमरे में गिरा दिया। जब मकान मालिक ने इसका विरोध जताया तो महिला ने धमकी दी कि शोर मचाकर लोगों को बुला लेगी और उसे दुष्कर्म के फर्जी मुकदमे में जेल भिजवा देगी। इस घटना से मकान मालिक ऐसी दहशत में आया कि सालों फ्लैट की ओर नहीं गया। इसके बाद एक दिन मकान मालिक सम्मानित लोगों के साथ फ्लैट पर पहुंचा और महिला से मकान खाली करने को कहा। इसपर महिला ने लोगों के सामने फिर वही हरकत कर दी। इससे मकान मालिक दहशत में आ गया। वह फ्लैट से सीधे शालीमार गार्डन क्षेत्र थाना पहुंचा, जहां उसने पुलिस को पूरा घटनाक्रम बताया और मदद मांगी। पुलिस ने मकान मालिक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

अब विस्तार से जानिए पूरा मामला

गाजियाबाद पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, मकान मालिक ने साल 2020 में एक महिला को शालीमार गार्डन थानाक्षेत्र में अपना फ्लैट किराए पर दिया था। इस दौरान मकान मालिक और महिला के बीच में 11 महीने का अनुबंध भी हुआ था। मकान मालिक का कहना है कि शुरुआती दो महीने तो महिला ने समय पर किराया दिया, लेकिन इसके बाद वह किराया देने में आनाकानी करने लगी। शिकायत के अनुसार, वह जब भी महिला से किराया मांगता, महिला उसे अगले महीने की 10 तारीख को आने की बात कहकर टरका देती।

यह क्रम साल 2022 तक चलता रहा और महिला ने एक रुपया भी किराए का नहीं दिया। इससे गुस्साया मकान मालिक एक दिन महिला के फ्लैट पर पहुंच गया, जहां उसने पूरा किराया मांगा। मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि उसने किराया नहीं देने की स्थिति में फ्लैट खाली करने को कहा तो महिला ने उसे दो मिनट रुकने के लिए कहा और खुद कमरे के अंदर चली गई। मकान मालिक उसके इंतजार में बैठा था तभी महिला अंदर से अपने कपड़े फाड़ते हुए बाहर आई और उसे कमरे में धकेलते हुए लेकर चली गई। महिला की इस हरकत से मकान मालिक भारी दहशत में आ गया।

दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी

मकान मालिक ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाते हुए कहा कि महिला ने कमरे में उसे बिस्तर पर गिरा दिया और धमकी देते हुए कहा कि शोर मचाकर लोगों को बुलाएगी और उसपर दुष्कर्म का आरोप लगा देगी। इससे वह इतना डरा कि दो साल तक अपने फ्लैट की ओर नहीं गया। इस दौरान महिला से किराया मांगने की उसकी हिम्मत भी नहीं पड़ी। इसके बाद हाल ही में वह मोहल्ले के सम्मानित लोगों के साथ अपने फ्लैट पर पहुंचा, जहां उसने महिला से फिर किराया मांगा। मकान मालिक के अनुसार, उसे लगा था कि महिला सम्मानित लोगों के सामने सभ्य व्यवहार करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

महिला किराएदार ने पहले से ज्यादा नीचता दिखाते हुए सबके सामने उसका हाथ पकड़ लिया और कमरे में घसीटने लगी। यह देख मौके पर मौजूद लोगों के भी होश उड़ गए। महिला की हरकत देखकर सभी लोगों ने उसे समझाया और उसे लेकर फ्लैट से बाहर आ गए। इसके बाद वह थाने पहुंचा। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने HT को बताया कि मकान मालिक की शिकायत पर जांच की जा रही है। मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Delhi News

up crime news

Published on:

03 Jan 2026 06:28 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / फ्लैट का किराया नहीं दे रही थी महिला, मकान मालिक लोगों को लेकर पहुंचा तो कर दी घिनौनी हरकत

