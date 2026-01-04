आम्रपाली ग्रुप के ठिकानों पर ED की छापेमारी, 99 करोड़ की संपत्ति जब्त

आम्रपाली समूह पर आरोप है कि उन्होंने लोगों को अपने घर का सपना दिखाया और निवेशकों को अच्छे रिटर्न का लालच देकर उनसे काफी रुपया निवेश कर लिया और फिर उसके बाद तय समय पर फ्लैट नहीं दिए। ऐसे में ग्रुप को निवेशकों की राशि लौटानी थी लेकिन ऐसा नहीं किया। फ्लैट्स के नाम पर समूह ने जो अरबों रुपया इकट्ठा किया था उसे षड्यंत्र के तहत दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। इस गोलमाल के खिलाफ निवेशकों ने आम्रपाली समूह के निदेशक अनिल कुमार शर्मा, शिव प्रिया, अजय कुमार के नवनीत सुरेका, अखिल सुरेका और मौर्य उद्योग लिमिटेड समेत अन्य पर फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी मामले में अब यह कार्रवाई की जा रही है।