दिल्ली एनसीआर में छाएगा घना कोहरा! मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

प्रतीकात्मक फोटो
Fog : कड़कती ठंड के बीच मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। रविवार को दिल्ली के साथ-साथ आस-पास के इलाकों में घना कोहरा छाएगा। यह कोहरा अगले 24 घंटों तक रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के इस येलो अलर्ट के बाद प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि कोहरे में वाहन चलाते समय सचेत रहे और बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही वाहन लेकर घर से निकले।
मौसम विभाग ने कोहरे के अलर्ट के साथ-साथ अगले सात दिनों तक मौसम साफ रहने का भी अनुमान जताया है। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को घना कोहरे छाने के बाद आगले सात दिनों तक मौसम साफ रहेगा। रविवार को तापमान में भी गिरावट आएगी। दिल्ली और आस-पास इलाकों में तापमान 6 से 8 डिग्री तक रहने की उम्मीद है। इससे साफ है कि सुबह के समय काफी ठंड रहने के साथ-साथ कोहरा भी अपना कहर दिखाएगा। इससे साफ है कि लोगों के सुबह के समय सफर करने में परेशानी हो सकती है। रविवार का दिन होने की वजह से लोगों को सलाह दी गई है कि आवश्यक कार्य होने के चलते ही घरों से बाहर निकले।
रविवार को सुबह के समय कोहरा होने के बाद यह कोहरा 24 घंटे तक रह सकता है। इसके बाद कोहरा खत्म हो जाएगा लेकिन मौसम में ठंड रहेगी और अगले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा। इस अवधि में मौसम में ठंडक बकरार रहेगी। पांच जनवरी, छह जनवरी और सात जनवरी को मौसम में ठंडक बरकरार रहेगी जबकि 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। छह और सात जनवरी को सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्का कोहरा रहेगा लेकिन दिन में मौसम साफ रहेगा।
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
