3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली एनसीआर में छाएगा घना कोहरा! मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

Fog : मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए कोहरे का अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि अगले सात दिन मौसम अच्छा रहेगा।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Jan 03, 2026

Weather

प्रतीकात्मक फोटो ( Gemini )

Fog : कड़कती ठंड के बीच मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। रविवार को दिल्ली के साथ-साथ आस-पास के इलाकों में घना कोहरा छाएगा। यह कोहरा अगले 24 घंटों तक रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के इस येलो अलर्ट के बाद प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि कोहरे में वाहन चलाते समय सचेत रहे और बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही वाहन लेकर घर से निकले।

कोहरे के बाद मौसम रहेगा साफ ( Fog )

मौसम विभाग ने कोहरे के अलर्ट के साथ-साथ अगले सात दिनों तक मौसम साफ रहने का भी अनुमान जताया है। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को घना कोहरे छाने के बाद आगले सात दिनों तक मौसम साफ रहेगा। रविवार को तापमान में भी गिरावट आएगी। दिल्ली और आस-पास इलाकों में तापमान 6 से 8 डिग्री तक रहने की उम्मीद है। इससे साफ है कि सुबह के समय काफी ठंड रहने के साथ-साथ कोहरा भी अपना कहर दिखाएगा। इससे साफ है कि लोगों के सुबह के समय सफर करने में परेशानी हो सकती है। रविवार का दिन होने की वजह से लोगों को सलाह दी गई है कि आवश्यक कार्य होने के चलते ही घरों से बाहर निकले।

अगले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने की उम्मीद

रविवार को सुबह के समय कोहरा होने के बाद यह कोहरा 24 घंटे तक रह सकता है। इसके बाद कोहरा खत्म हो जाएगा लेकिन मौसम में ठंड रहेगी और अगले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा। इस अवधि में मौसम में ठंडक बकरार रहेगी। पांच जनवरी, छह जनवरी और सात जनवरी को मौसम में ठंडक बरकरार रहेगी जबकि 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। छह और सात जनवरी को सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्का कोहरा रहेगा लेकिन दिन में मौसम साफ रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

weather alert

Updated on:

03 Jan 2026 09:29 pm

Published on:

03 Jan 2026 09:27 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली एनसीआर में छाएगा घना कोहरा! मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिना कपड़ों के डांस…सड़क पर जमकर मचाया उत्पात, वीडियो देख ट्रैफिक पुलिस ने 67 हजार का ठोका जुर्माना

Noida viral video youths dancing on a car in the middle of the road
नई दिल्ली

फ्लैट का किराया नहीं दे रही थी महिला, मकान मालिक लोगों को लेकर पहुंचा तो कर दी घिनौनी हरकत

landlord and tenant woman dispute Threatened rape case in Ghaziabad Crime
नई दिल्ली

गाजियाबाद में इंस्पेक्टर ने कराई विभाग की किरकिरी, वीडियो देख अधिकारियों के उड़े होश, एक्‍शन से मची खलबली

police identifying Bangladeshi in Ghaziabad Video goes viral
नई दिल्ली

NCR के 200 गांवों ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, पंचायत और पुलिस के अभियान को मिली सार्थक दिशा

Drug free campaign People in 200 villages of NCR have given up
राज्य

अब दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा, श्रेजल ने परिवार की विरासत बढ़ाकर रचा इतिहास

Delhi University student Shrejal Guleria becomes Flying Officer
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.