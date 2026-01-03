दिल्ली एनसीआर में छाएगा घना कोहरा! मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने कोहरे के अलर्ट के साथ-साथ अगले सात दिनों तक मौसम साफ रहने का भी अनुमान जताया है। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को घना कोहरे छाने के बाद आगले सात दिनों तक मौसम साफ रहेगा। रविवार को तापमान में भी गिरावट आएगी। दिल्ली और आस-पास इलाकों में तापमान 6 से 8 डिग्री तक रहने की उम्मीद है। इससे साफ है कि सुबह के समय काफी ठंड रहने के साथ-साथ कोहरा भी अपना कहर दिखाएगा। इससे साफ है कि लोगों के सुबह के समय सफर करने में परेशानी हो सकती है। रविवार का दिन होने की वजह से लोगों को सलाह दी गई है कि आवश्यक कार्य होने के चलते ही घरों से बाहर निकले।