पति को जमीन पर पटका और मेरे साथ तीन युवकों ने…सरेआम दरिंदगी की शिकार महिला ने बताई आपबीती

इस मामले को लेकर पीड़ित महिला ने बताया कि जिस जगह पर लड़ाई हुई थी, वह संपत्ति उसके नाम पर है। इसी कारण पीड़ित पक्ष का पूरा परिवार वहीं मौजूद था। महिला के अनुसार, तभी अचानक शुभम नाम का एक युवक वहां आया और उसके पति पर हमला करने लगा। जब महिला ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो पिंटू यादव नाम के व्यक्ति ने थार गाड़ी तेज़ी से उस पर चढ़ाने की कोशिश की, जिसमें वह बाल-बाल बच गई। महिला ने बताया कि इसी दौरान विकास यादव, पिंटू यादव और शुभम यादव ने मिलकर उसके पति की पिटाई की। जब वह अपने पति को बचाने के लिए आगे बढ़ी, तो दबंगों ने उसे भी धक्का देकर दूर गिरा दिया। महिला ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपियों ने उसके पेट में लात मारी और बाल पकड़कर उसे घसीटा। उसके साथ बेहद अपमानजनक व्यवहार किया गया, जिसके बाद वह मदद मांगने के लिए पुलिस थाने की ओर भागी। इसी दौरान आरोपी उसके घर में घुस गए और उसके बेटे को जबरन खींचकर बाहर ले आए। महिला का कहना है कि उसके बेटे के कपड़े उतार दिए गए और उसे निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा गया, जबकि आसपास लोग सब कुछ देखते रहे। उसका बेटा हाथ जोड़कर रहम की गुहार लगाता रहा। महिला ने सवाल उठाया कि क्या इस तरह की दरिंदगी किसी गंभीर अपराध से कम है?