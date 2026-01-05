5 जनवरी 2026,

नई दिल्ली

पति को जमीन पर पटका और मेरे साथ तीन युवकों ने…सरेआम दरिंदगी की शिकार महिला ने बताई आपबीती

Delhi News: पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में जिम संचालक ने एक परिवार के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पीड़ित महिला ने बताया कि जिम संचालक ने उसके पति को जमीन पर पटक दिया। जब वह बचाने पहुंची तो आरोपियों ने उसे भी नहीं छोड़ा।

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Jan 05, 2026

family was beaten up in broad daylight by miscreants in Delhi

Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी में दबंगों ने एक परिवार के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दीं। घटना के बाद दहशत के चलते बदहवास हालत में थाने की ओर भागकर महिला ने अपनी जान बचाई। दबंगों का खून इतने पर भी ठंडा नहीं पड़ा, उन्होंने महिला के पति की बुरी तरह पिटाई तो की ही, उसके बेटे तक को नहीं छोड़ा। आरोप है कि दंबंगों ने उसके बेटे के घर के अंदर से घसीटकर सड़क पर निर्वस्‍त्र कर दिया। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई। इस मारपीट से परिवार ऐसा दहशत में आया कि उसने घर ही छोड़ दिया। फिलहाल पति-पत्नी तो पुलिस के संपर्क में हैं, लेकिन उनके दोनों बेटों का कुछ अता-पता नहीं है।

पहले जानिए पूरी घटना क्या है?

मारपीट और हैवानियत की यह पूरी घटना पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके की है, जहां एक घर बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थीं। इसी बीच दबंगों ने अचानक पहुंचे दंबंगों ने पहले घर के मुखिया को पीटा फिर फिर महिला के साथ पूरे परिवार से मारपीट की। पुलिस के अनुसार, 2 जनवरी को उन्हें इस घटना के बारे में जानकारी मिली थी, मारपीट की सूचना प्राप्त होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को शिकायतकर्ता और उसका परिवार घायल अवस्था में पड़े हुए थे। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज कराने के लिए हेडगेवार अस्पताल भर्ती कराया, जिसके बाद सबको बयान दर्ज कराने के लिए थाने ले गई। पीड़ित परिवार के बयान के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल इस मालले में पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाश कर रही है।

पीड़ित महिला का बयान

इस मामले को लेकर पीड़ित महिला ने बताया कि जिस जगह पर लड़ाई हुई थी, वह संपत्ति उसके नाम पर है। इसी कारण पीड़ित पक्ष का पूरा परिवार वहीं मौजूद था। महिला के अनुसार, तभी अचानक शुभम नाम का एक युवक वहां आया और उसके पति पर हमला करने लगा। जब महिला ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो पिंटू यादव नाम के व्यक्ति ने थार गाड़ी तेज़ी से उस पर चढ़ाने की कोशिश की, जिसमें वह बाल-बाल बच गई। महिला ने बताया कि इसी दौरान विकास यादव, पिंटू यादव और शुभम यादव ने मिलकर उसके पति की पिटाई की। जब वह अपने पति को बचाने के लिए आगे बढ़ी, तो दबंगों ने उसे भी धक्का देकर दूर गिरा दिया। महिला ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपियों ने उसके पेट में लात मारी और बाल पकड़कर उसे घसीटा। उसके साथ बेहद अपमानजनक व्यवहार किया गया, जिसके बाद वह मदद मांगने के लिए पुलिस थाने की ओर भागी। इसी दौरान आरोपी उसके घर में घुस गए और उसके बेटे को जबरन खींचकर बाहर ले आए। महिला का कहना है कि उसके बेटे के कपड़े उतार दिए गए और उसे निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा गया, जबकि आसपास लोग सब कुछ देखते रहे। उसका बेटा हाथ जोड़कर रहम की गुहार लगाता रहा। महिला ने सवाल उठाया कि क्या इस तरह की दरिंदगी किसी गंभीर अपराध से कम है?

पैंट निकाल कर पीटते रहे, खड़ी रह गई पुलिस

आपको बता दें कि यह घटना 2 जनवरी की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ दबंग युवक को घर से खींचकर बाहर लाते हैं और उसे निर्वस्त्र कर लात-घूंसों से पीटते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि घटना के दौरान वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुलिस मौके पर दर्शक बनी खड़ी रहती है और दबंग पीड़ित परिवार के सदस्यों पर लगातार हमला करते रहते हैं। जब हमलावर एक युवक को पीट-पीटकर थक जाते हैं, तब एक पुलिसकर्मी युवक को पैंट लाकर देता है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश कर रही है।

आप नेता ने सरकार पर उठाया सवाल

वहीं, इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने घटना की वीडियो को शेयर करते हुए भाजपा सरकार पर तंज कहा है और बता दिया है कि अब दिल्ली में जंगलराज स्थापित हो चुका है। एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि "पीड़ित राजेश गर्ग और उनके बेटे को साथ सड़क पर “नंगा” किया गया , फिर खूब पीटा जी हां , अब गुंडाराज दिल्ली में पूरी तरह स्थापित हो चुका है, पुलिस की हालत भी वीडियो में देखिए…लक्ष्मी नगर की यह घटना है, नीली जैकेट में जो नेता दिखाई दे रहा है, खुद को BJP का नेता बताता है और सोशल मीडिया पर BJP के बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें हैं। "

Published on:

05 Jan 2026 07:03 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / पति को जमीन पर पटका और मेरे साथ तीन युवकों ने…सरेआम दरिंदगी की शिकार महिला ने बताई आपबीती

