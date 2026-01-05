ग्रेटर नोएडा में युवक की पीट-पीटकर हत्या, गाड़ी हटाने को लेकर हुआ था विवाद

घटनाक्रम के अनुसार दादरी कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला 30 वर्षीय हरकेश अपने साथी मोहित के साथ बाइक पर घर लौट रहा था। रास्ते में कैमराला गांव के पास ही कुछ लड़के क्रिकेट खेलने के बाद सड़क पर गाड़ी खड़ी करके कथित रूप से शराब पी रहे थे। हरकेश को साइड नहीं मिली तो इसने कह दिया सड़क पर खड़े होकर नहीं पीना चाहिए गाड़ी हटाओ। इसी को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। आरोप है कि इन लड़कों ने क्रिकेट के विकेट और लाठी डंडों से हरकेश और इसके साथी मोहित पर हमला बोल दिया। इस हमले में दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। अस्पताल ले जाने पर हरकेश की मौत हो गई जबकि इसके साथी की हालत गंभीर बनी हुई है।