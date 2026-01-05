5 जनवरी 2026,

सोमवार

ग्रेटर नोएडा में युवक की पीट-पीटकर हत्या, गाड़ी हटाने को लेकर हुआ था विवाद

आरोप है कि हमलावर लड़के क्रिकेट खेलने के बाद सड़क पर गाड़ी खड़ी करके शराब पी रहे थे। गाड़ी हटाने के लिए कहने पर इन्होंने हमला बोल दिया।

Shivmani Tyagi

Jan 05, 2026

greater noida

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )

Crime : बीच सड़क गाड़ी खड़ी करके कथित रूप से शराब पी रहे लड़कों ने ग्रेटर नोएडा के कैमराला गांव में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने दो आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया लेकिन इनके बाकी साथी फरार हो गए। पुलिस इनकी भी तलाश कर रही है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में दहशत है। पुलिस का कहना है कि फरार हुए हत्यारोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

सड़क से हटने के लिए कहा तो बोल दिया हमला

घटनाक्रम के अनुसार दादरी कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला 30 वर्षीय हरकेश अपने साथी मोहित के साथ बाइक पर घर लौट रहा था। रास्ते में कैमराला गांव के पास ही कुछ लड़के क्रिकेट खेलने के बाद सड़क पर गाड़ी खड़ी करके कथित रूप से शराब पी रहे थे। हरकेश को साइड नहीं मिली तो इसने कह दिया सड़क पर खड़े होकर नहीं पीना चाहिए गाड़ी हटाओ। इसी को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। आरोप है कि इन लड़कों ने क्रिकेट के विकेट और लाठी डंडों से हरकेश और इसके साथी मोहित पर हमला बोल दिया। इस हमले में दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। अस्पताल ले जाने पर हरकेश की मौत हो गई जबकि इसके साथी की हालत गंभीर बनी हुई है।

फरार हमलावरों की तलाश में दबिशें जारी

हरकेश के परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर कई हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि इनके फरार साथियों की तलाश की जा रही है। एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने मीडियाकर्मियों को दिए एक बयान में कहा है कि प्राथमिक पड़ताल में पता चला है कि विवाद गाड़ी हटाने को लेकर हुआ था। हरेकश की मृत्यु हो चुकी है जबकि इसके साथी का उपचार चल रहा है। जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Updated on:

05 Jan 2026 07:40 pm

Published on:

05 Jan 2026 07:39 pm

