Congress: एसआइआर के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस

खरगे ने यह बातें 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारियों, राज्य इकाई प्रमुखों, कांग्रेस विधायक दल के नेताओं और सचिवों के साथ समीक्षा बैठक में कही। यह 12 राज्य वो है, जहां मतदाता सूचियों एसआइआर शुरू हो चुका है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, महासचिव सचिन पायलट, राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मध्यप्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी, राजस्थान के प्रदेश अïध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक दल के नेता टीकाराम चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद कांग्रेस संगठन महासचिव के.सी.वेणुगोपाल और मीडिया-पब्लिसिटी विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने पत्रकारों से कहा कि रामलीला मैदान में एसआइआर के खिलाफ विशाल रैली में हम चुनाव आयोग के राजनीतिकरण का पर्दाफाश करेंगे।