कांग्रेस : इंदिरा – राजीव मॉडल की डगर पर !

इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर में राज्यों में कांग्रेस के पांच साल के कार्यकाल में दो से चार बार तक मुख्यमंत्री बदल दिए जाते थे। इसके चलते एंटी इंकबंसी का खतरा कम हो जाता था। * सोनिया दौर में स्थिरता, लेकिन ठहराव भी सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजनीति में वापसी की और लंबे समय तक सत्ता में रही। लेकिन इस दौर में नेतृत्व प्रबंधन का तरीका अलग था। भरोसेमंद और स्थापित नेताओं पर लंबी निर्भरता बढ़ती गई। असम में तरुण गोगोई और दिल्ली में शीला दीक्षित को करीब 15 साल मुख्यमंत्री पद पर रखा। जबकि राजस्थान में अशोक गहलोत, हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा लंबे समय तक कांग्रेस का केंद्रीय चेहरा बने रहे। इन नेताओं ने अपने-अपने राज्यों में मजबूत प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचा जरूर बनाया, लेकिन कांग्रेस धीरे-धीरे नए नेतृत्व निर्माण की प्रक्रिया खोती चली गई।