कांग्रेस: संगठन लचर, जनाधार कमजोर

असम में 2016 से सत्ता से बाहर कांग्रेस अभी तक वापसी का रास्ता नहीं खोज पाई है। भाजपा ने यहां संगठन को जड़ से खड़ा किया है और लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। यहां कांग्रेस ने चुनाव से करीब एक साल पहले सांसद गौरव गोगोई जैसे युवा नेता पर दांव खेला है। कांग्रेस का बिहार और बंगाल के मुकाबले संगठन और जनाधार की हालत ठीक है। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 29 सीटें जीती और 29.7% वोट शेयर हासिल किया था। इस राज्य में कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में वापस आने के लिए जोर लगा रही है।