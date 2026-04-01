मेरठ में नाबालिग से दुष्कर्म, घटना के बारे में बताने पर दी जान से मारने की धमकी

पुलिस ने महिला इस घटना के बाद अपील की है कि अगर किसी भी महिला या बच्ची के साथ ऐसी घटना होती है तो डरना नहीं है। अपने साथ होने वाले किसी भी अपराध के बारे में परिजनों को सूचना दें। अगर समय रहते बच्चियां इतना साहस जुटा लें तो कोई भी विकृत मानसिकता का युवक या व्यक्ति उनके साथ इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे पाएगा। पुलिस का कहना है कि आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इस घटना के बाद अब पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने किसी अन्य के साथ तो इस तरह की घटना को पूर्व में अंजाम नहीं दिया है।