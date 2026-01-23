डायमंड शोरूम में गजब की चोरी! दीवार तोड़कर घुसे और चाबी से खोली अलमारी!

पुलिस की अभी तक की पड़ताल में पता चला है कि चोर छत के रास्ते से आए। छत के रास्ते से सीढ़ियां शोरूम के बराबर से होते हुए नीचे दिल्ली रोड तक आती है। इन सीढ़ियों और शोरूम के बीच में चार इंची की दीवार है। चोरों को इस बात का पता था। चोर अपने साथ कटर लाए थे लेकिन जेनरेटर नहीं था। इस पर उन्होंने छत के ऊपर से जा रहे केबिल में कट मारकर कटर की तार जोड़ी और फिर लोहे के उस गेट को कटर काटा जो सीढ़ियों की तरफ खुलता है। इसके बाग सीढ़ियों से नीचे उतरक चोरों ने दीवार तोड़ दी और इस तरह शोरूम के अंदर घुस गए। इस तरह इन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया।