23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

डायमंड शोरूम में गजब की चोरी! दीवार तोड़कर घुसे और चाबी से खोली अलमारी!

डायमंड शोरूम में चोरी करने वाले अपने साथ कटर लाए थे। छत पर जा रहे केबिल काटकर उन्होंने तार जोड़ी और फिर गेट काटकर अंदर घुसे और दीवार तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दे दिया।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Jan 23, 2026

Crime

शोरूम की छत पर निरीक्षण करते DIG और SSP

Crime सहारनपुर में डीआईजी कार्यालय के पीछे जिस डायमंड शोरूम में करोड़ों की चोरी हुई उसमें चोरों ने अलमारियां चाबियों से खोली! बड़ा सवाल यह है कि चोरों के पास चाबियां कहां से आई। छत के जिस रास्ते से गेट को काटकर चोर अंदर घुसे वहां के सीसीटीवी कैमरे पहले ही बंद कर दिए गए थे। पुलिस अब इस चोरी में कई तरह के एंगल पर जांच कर रही है। एसएसपी का कहना है कि सात अलग-अलग टीमें लगाई गई हैं।

DIG कार्यालय के पीछे है शोरूम

सहारनपुर में डीआईजी कार्यालय के पीछे दिल्ली रोड पर चोरों ने एक डायमंड के शोरूम में चोरी की। दीवार तोड़कर चोर शोरूम के अंदर घुसे और फिर अलमारियां खोलकर डायमंड के गहने चोरी कर लिए और फिल्मी अंदाज में फरार हो गए। चोरी की घटना का पता सुबह चला जब स्टाफ शोरूम खोलने के पहुंचा। दिल्ली रोड पर स्थित शोरूम में हुई इतनी बड़ी चोरी की खबर मिलते ही एसएसपी और डीआईजी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने शोरूम में छानबीन की लेकिन कुछ खास सुराग हाथ नहीं लगा।

छत के रास्ते से आए चोर ( Crime )

पुलिस की अभी तक की पड़ताल में पता चला है कि चोर छत के रास्ते से आए। छत के रास्ते से सीढ़ियां शोरूम के बराबर से होते हुए नीचे दिल्ली रोड तक आती है। इन सीढ़ियों और शोरूम के बीच में चार इंची की दीवार है। चोरों को इस बात का पता था। चोर अपने साथ कटर लाए थे लेकिन जेनरेटर नहीं था। इस पर उन्होंने छत के ऊपर से जा रहे केबिल में कट मारकर कटर की तार जोड़ी और फिर लोहे के उस गेट को कटर काटा जो सीढ़ियों की तरफ खुलता है। इसके बाग सीढ़ियों से नीचे उतरक चोरों ने दीवार तोड़ दी और इस तरह शोरूम के अंदर घुस गए। इस तरह इन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया।

चोरों ने पहले ही कर लिया था पूरा होमवर्क

चोरी के तरीके से यह आशंका जताई जा रही है कि चोरों को शोरूम के बारे में पूरी जानकारी थी। वो पहले भी शोरूम में आए होंगे। उन्होंने केवल शोरूम ही नहीं बल्कि छत के रास्ते भी देखे हुए थे। छत के रास्ते ही वो अंदर घुसे और फिर उन्हे पता था कि दीवार कहां से तोड़नी है कहां से दीवार कमजोर है। यानि साफ है कि चोर पूरा होमवर्क करके आए थे और यह प्लान पिछले कई दिनों से बनाया जा रहा था। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में कितने समय में खुलास कर पाती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

23 Jan 2026 08:16 pm

Published on:

23 Jan 2026 08:15 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / डायमंड शोरूम में गजब की चोरी! दीवार तोड़कर घुसे और चाबी से खोली अलमारी!

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

सुप्रीम कोर्ट ने BCCI मामले में याची को लगाई फटकार और सेल डीड की वैद्यता पर दिया बड़ा फैसला

Court
नई दिल्ली

गणतंत्र दिवस की परेड देखने जा रहे हैं? घर से निकलने से पहले ये जरूरी बातें जान लें

republic day parade 2026 delhi metro parking traffic guide
नई दिल्ली

43 साल की महिला का पेट देखकर दंग रह गए डॉक्टर, एम्स में ऑपरेशन के बाद निकाला 20 किलो का ट्यूमर

Delhi AIIMS doctors extraordinary surgery removing 20 kg tumor from woman body battling cancer
नई दिल्ली

हाई प्रोफाइल सोसाइटी में 5 साल के मासूम को तेज रफ्तार कार ने कुचला, कार चालक…

Accident
नई दिल्ली

मौसम में फिर होगा बड़ा उलटफेर…बारिश, ठंड और तेज हवाओं से कांपा दिल्ली-एनसीआर, IMD ऑरेंज अलर्ट जारी

imd weather forecast orange alert for delhi ncr for rain and cold wave
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.