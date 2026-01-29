29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

नोएडा में कार सवार ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को 500 मीटर तक खसीटा, अब एक्शन में मोड में पुलिस

ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने रुकने का इशारा किया तो कार चालक ने रफ्तार बढ़ा दी। ट्रैफिक कर्मी को टक्कर लगी और वह बोनट से चिपक गया इसके बाद काफी दूर तक चालक कार को दौड़ाता रहा।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Jan 29, 2026

video

घटना का प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )

Crime उत्तर प्रदेश के हाईटेक शहर नोएडा ऐसी घटना सामने आई है जिसे देख राहगीरों की भी रूह कांप गई। चेकिंग से बचने के लिए एक कार सवार ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को न सिर्फ टक्कर मारी, बल्कि उसे बोनट पर लटकाकर करीब 500 मीटर तक मौत की दौड़ लगाई।

पी-3 गोल चक्कर की घटना

यह घटना पी-3 गोलचक्कर की है। घटना को देखने वालों ने मीडियाकर्मियों को बताया कि, दोपहर करीब ढाई बजे ट्रैफिक कांस्टेबल गुरमीत चौधरी मुस्तैदी से वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान एक लाल रंग की कार को संदिग्ध पाकर उन्होंने रुकने का इशारा किया। सिपाही को सामने देख ड्राइवर ने रफ्तार कम करने के बजाय अचानक एक्सीलीटर दबा दिया। सिपाही गुरमीत ने खुद को बचाने की कोशिश की लेकिन कार की टक्कर लगते ही वे सीधे बोनट पर जा गिरे। इसके बावजूद ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और सिपाही को बोनट पर लादे हुए ही करीब आधा किलोमीटर तक सड़क पर फर्राटा भरता रहा।

लोगों ने कहा एक्शन मूवी जैसा था नजारा

लोगों ने बताया कि यह नजारा किसी एक्शन फिल्म जैसा था, लेकिन यहां सिपाही की जान दांव पर लगी थी। लोग चिल्लाते रहे, पर चालक ने गाड़ी की रफ्तार कम नहीं की। कुछ ही देर में यह इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना के समय वहां खड़े एक व्यक्ति ने यह पूरा घटनाक्रम अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद कर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो को देखने से पता चलता है कि पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए बोनट को मजबूती से पकड़े हुए है और कार तेज गति से भाग रही है।

भीड़ को देखकर भागा कार चालक

कुछ दूर आगे जाकर जब भीड़ बढ़ने लगी, तो चालक पुलिसकर्मी को पटककर और गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो जाता है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने आरोपी कार चालक को खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया। गनीमत रही कि इस घटना में कांस्टेबल गुरमीत चौधरी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। घटना के बाद से वह सुरक्षित है लेकिन असहज महसूस कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। कोतवाली में अज्ञात चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

संगीन आरोपों में FIR दर्ज ( Crime )

दर्ज FIR में आरोपी कार चालक के खिलाफ हत्या का प्रयास (Attempt to Murder) के आरोप हैं। इसके साथ ही लापरवाही से वाहन चलाना और सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसी गंभीर धाराएं भी लगाई गई हैं। घटना के बाद पुलिस ने लाल रंग की उस कार को भी कब्जे में ले लिया है जिससे इस घटना को अंजाम दिया गया। अपर पुलिस उपायुक्त (ADCP) सुधीर कुमार ने बताया कि गाड़ी के नंबर के आधार पर मालिक और चालक की पहचान की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Jan 2026 03:14 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / नोएडा में कार सवार ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को 500 मीटर तक खसीटा, अब एक्शन में मोड में पुलिस
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

न सिस्टम जागा, न एंबुलेंस मिली: 7 किमी रिक्शे पर पत्नी का शव ढोता रहा गरीब मजदूर…स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल

labourer carried his wife's body on a rickshaw in Faridabad
नई दिल्ली

रिश्वतखोर ASI को होगी ढाई साल की जेल, 30 साल पुराने केस में हाईकोर्ट सख्त, निचली अदालत को लगाई फटकार

delhi asi corruption case high court upholds conviction after 30 years
नई दिल्ली

गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान 12 साल की मासूम को नोंचता रहा दरिंदा, पता चलने पर मच गया हड़कंप

12 year old girl was attacked man during a Republic Day function in Ghaziabad
नई दिल्ली

Ajit Pawar Plane Crash: हादसे की जांच को लेकर बड़ी घोषणा, कितने सदस्यों की टीम बनाई गई? जांच कैसे की जाएगी?

ajit pawar plane crash probe started with three main angles after black box recovery
नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने UGC और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, जानिए सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा?

Supreme Court issues notice to UGC and Centre
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.