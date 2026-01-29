नोएडा में कार सवार ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को 500 मीटर तक खसीटा, अब एक्शन में मोड में पुलिस

कुछ दूर आगे जाकर जब भीड़ बढ़ने लगी, तो चालक पुलिसकर्मी को पटककर और गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो जाता है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने आरोपी कार चालक को खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया। गनीमत रही कि इस घटना में कांस्टेबल गुरमीत चौधरी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। घटना के बाद से वह सुरक्षित है लेकिन असहज महसूस कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। कोतवाली में अज्ञात चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।