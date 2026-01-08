8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 11वी के छात्र की पीट-पीटकर हत्या

Crime छात्रों ने रोहित को इतना पीटा कि उसे घर तक जाना मुश्किल हो गया। परिवार वाले अस्पताल लेकर भागे लेकिन रास्ते में ही इसकी मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Jan 08, 2026

Murder

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )

Crime दिल्ली के त्रिलोकपुरी क्षेत्र में 11वी के एक छात्र को घर से बुलाया और लड़कों के एक गुट ने पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में हत्यारोपी छह नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया है। प्राथमिक जांच में हत्या की वारदात के पीछे सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट को लेकर किए गए कमेंट का विवाद सामने आया है।

अस्पताल ले जाते हुए हो गई मौत

इस वारदात को अयोध्या थाना क्षेत्र में अंजाम दिया गया। यहां 11वी कक्षा में पढ़ने वाले रोहित को कुछ लड़कों ने बुधवार शाम घर से बुलाया। रोहित अपने दोस्तों के साथ बताए गए स्थान पर पहुंचा। यहां दूसरा गुट पहले से मौजूद था। सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट को लेकर दोनों गुटों में बात शुरू हो गई। धीरे-धीरे मामला तना-तनी पर आ गया और विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ने के बाद दोनों गुटों में मारपीट हो गई। इस दौरान रोहित को गंभीर चोटे आई लेकिन उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया और वह घर चला गया। घर पहुंचने पर उसकी हालत बिगड़ी तो बड़ा भाई रोहित को अस्पताल लेकर पहुंचा लेकिन इसकों इतनी चोट लगी हुई थी कि अस्पताल पहुंचने तक इसने दम तोड़ दिया।

डॉक्टर ने दी पुलिस को सूचना

पुलिस ने बताया कि बुधवार शाम को एक प्राइवेट अस्पताल से उन्हे कॉल आई जिसमें बताया गया एक नाबालिग लड़का पहुंचा है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। शरीर पर चोट के काफी निशान हैं। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी घटना का पता किया तो जानकारी मिली कि किसी मामूली बात को लेकर एक ही स्कूल के बच्चों के बीच मारपीट हुई। इस मारपीट में रोहित को गंभीर चोटें आई जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में जानकारी करते हुए सभी छह नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया है। इस घटना ने साफ कर दिया है कि अगर आपके बच्चे माइनर हैं नाबालिग है तो उनकी गतिविधियों पर भी घ्यान रखिएगा वह किसी अनचाही वारदात का शिकार हो सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Published on:

08 Jan 2026 09:50 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 11वी के छात्र की पीट-पीटकर हत्या

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

10 छोरियों की मां ने शादी के 19 साल बाद जन्मा बेटा, बेरोजगार पिता ने सभी बेटियों को…

Haryana
नई दिल्ली

तीन हजार नहीं दिए तो प्रेमी के सामने प्राइवेट पार्ट दबाकर पति को मार डाला

crime
नई दिल्ली

SC का बड़ा फैसला : निवेशक कितने भी हों षडयंत्र एक तो FIR भी एक ही काफी

supreme Court
नई दिल्ली

तुर्कमान गेट मामले में आरोपियों की पहली फोटो आई सामने, कासिफ-समीर समेत 5 गिरफ्तार

Delhi demolition drive,Faiz-E-Elahi Mosque,Faiz-E-Elahi Mosque Demolition,Demolition Drive Central Delhi,
राष्ट्रीय

दिल्ली में डबल मर्डर का खुलासा; केयरटेकर ने ही लूट के लिए ले ली दो लोगों की जान, वारदात की प्लानिंग देख पुलिस भी हैरान

delhi double murder case police solve murder mystery caretaker behind killing
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.