दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 11वी के छात्र की पीट-पीटकर हत्या

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )
Crime दिल्ली के त्रिलोकपुरी क्षेत्र में 11वी के एक छात्र को घर से बुलाया और लड़कों के एक गुट ने पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में हत्यारोपी छह नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया है। प्राथमिक जांच में हत्या की वारदात के पीछे सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट को लेकर किए गए कमेंट का विवाद सामने आया है।
इस वारदात को अयोध्या थाना क्षेत्र में अंजाम दिया गया। यहां 11वी कक्षा में पढ़ने वाले रोहित को कुछ लड़कों ने बुधवार शाम घर से बुलाया। रोहित अपने दोस्तों के साथ बताए गए स्थान पर पहुंचा। यहां दूसरा गुट पहले से मौजूद था। सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट को लेकर दोनों गुटों में बात शुरू हो गई। धीरे-धीरे मामला तना-तनी पर आ गया और विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ने के बाद दोनों गुटों में मारपीट हो गई। इस दौरान रोहित को गंभीर चोटे आई लेकिन उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया और वह घर चला गया। घर पहुंचने पर उसकी हालत बिगड़ी तो बड़ा भाई रोहित को अस्पताल लेकर पहुंचा लेकिन इसकों इतनी चोट लगी हुई थी कि अस्पताल पहुंचने तक इसने दम तोड़ दिया।
पुलिस ने बताया कि बुधवार शाम को एक प्राइवेट अस्पताल से उन्हे कॉल आई जिसमें बताया गया एक नाबालिग लड़का पहुंचा है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। शरीर पर चोट के काफी निशान हैं। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी घटना का पता किया तो जानकारी मिली कि किसी मामूली बात को लेकर एक ही स्कूल के बच्चों के बीच मारपीट हुई। इस मारपीट में रोहित को गंभीर चोटें आई जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में जानकारी करते हुए सभी छह नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया है। इस घटना ने साफ कर दिया है कि अगर आपके बच्चे माइनर हैं नाबालिग है तो उनकी गतिविधियों पर भी घ्यान रखिएगा वह किसी अनचाही वारदात का शिकार हो सकते हैं।
