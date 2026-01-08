दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 11वी के छात्र की पीट-पीटकर हत्या

इस वारदात को अयोध्या थाना क्षेत्र में अंजाम दिया गया। यहां 11वी कक्षा में पढ़ने वाले रोहित को कुछ लड़कों ने बुधवार शाम घर से बुलाया। रोहित अपने दोस्तों के साथ बताए गए स्थान पर पहुंचा। यहां दूसरा गुट पहले से मौजूद था। सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट को लेकर दोनों गुटों में बात शुरू हो गई। धीरे-धीरे मामला तना-तनी पर आ गया और विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ने के बाद दोनों गुटों में मारपीट हो गई। इस दौरान रोहित को गंभीर चोटे आई लेकिन उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया और वह घर चला गया। घर पहुंचने पर उसकी हालत बिगड़ी तो बड़ा भाई रोहित को अस्पताल लेकर पहुंचा लेकिन इसकों इतनी चोट लगी हुई थी कि अस्पताल पहुंचने तक इसने दम तोड़ दिया।