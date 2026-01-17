पुलिस को ऑनलाइन रिश्वत देकर फंसी पीड़िता! तीन के खिलाफ FIR

लोग कह रहे हैं की रिश्वत न लेकर SHO फंस गए हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं की रिश्वत देकर वादी फंस गया है। खैर जो भी हो लेकिन यह पहला मामला है जब रिश्वत देकर कोई वादी इतनी बुरी तरह से फंस गया कि उल्टे उसके खिलाफ ही FIR दर्ज कर ली गई है। इतना ही नहीं यह भी साफ है कि रिश्वत ना लेकर कोई पुलिस वाला फंसा है। लोग यह कह रहे हैं कि अगर SHO इस ममले में रिश्वत ले लेते तो ना उन्हे परेशानी होती और ना ही वादी को लेकिन SHO ने ईमानदारी को नहीं मरने दिया और रिश्वत देने वालों के खिलाफ ही मामला दर्ज करके एक नजीर पेश कर दी। अब देखने वाली बात है कि इस मामले में आगे क्देया होता है ? यह पहला ऐसा मामला है जब रिश्वत ना लेने पर SHO फंसते हुए नजर आ रहे हैं! इसकी वजह यह है कि भले ही वादी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया हो लेकिन लेकिन इस मामले में जांच दोनों एंगल से चल रही है।