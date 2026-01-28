28 जनवरी 2026,

बुधवार

नई दिल्ली

Crime लाइसेंसी रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग करने वाला गिरफ्तार, जानिए नियम

सहारनपुर में एक युवक का लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है। रिवॉल्वर पकड़े गए युवक के दोस्त का था।

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Jan 28, 2026

Crime in saharanpur

पकड़ा गया आरोपी पुलिस हिरासत में ( फोटो स्रोत सहारनपुर पुलिस )

Crime भाई तू मेरा दोस्त नहीं है क्या ? अपनी रिवॉल्वर दिखा, मुझे उससे फायर करना है ? दोस्ती के नाम पर इन शब्दों का इस्तेमाल करना सहारनपुर के एक युवक को इतना भारी पड़ गया कि उसे सलाखों के पीछे जाना पड़ गया। अपने दोस्त की लाइसेंसी रिवॉल्वर से जंगल में हवाई फायर करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

दोस्त पर भी होगी कार्रवाई ( Crime )

इस पूरी घटना में इससे भी अधिक सीख लेने वाली बात ये है कि पुलिस ने वह रिवॉल्वर भी बरामद कर ली है जिससे फायर किया गया था। यानी यहां कार्रवाई सिर्फ अकेले फायर करने वाले युवक पर ही नहीं होगी उसके दोस्त पर पर भी होगी जिसके नाम पर रिवॉल्वर का लाइसेंस है। कार्रवाई के साथ-साथ लाइसेंस को निरस्त कराए जाने की एक रिपोर्ट भी पुलिस की ओर से तैयार की जाएगी। इसके साथ ही एक FIR उस युवक के खिलाफ भी दर्ज होगी जिसके नाम ये लाइसेंसी रिवॉल्वर है। यानी साफ है कि दोनों युवकों के खिलाफ इस मामले में पुलिस कार्रवाई करेगी। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।

खेत में बनाई थी वीडियो ( Crime )

पूरा मामला सहारनपुर के नानौता थाना क्षेत्र के गांव उमाही राजपूत का है। इसी गांव के रहने वाले लक्की उर्फ अभिषेक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में लक्की एक खेत में खड़े होकर काला चश्मा लगाकर रिवॉल्वर से दनादन हावाई फायरिंग करता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद वह थोड़ा टशनी अंदाज में दिखाई देता है। यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने लक्की को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में पता चला कि जिस रिवॉल्वर से फायरिंग की गई थी वह रिवॉल्वर लक्की के एक मित्र की है।

पुलिस ने दोस्त का रिवॉल्वर भी बरामद किया

पुलिस ने लक्की के मित्र की रिवॉल्वर को भी बरामद कर लिया। अब इस मामले में अगली कार्रवाई लक्की के उस मित्र के खिलाफ होगी जिसके नाम पर यह रिवॉल्वर है। अब इस मामले में पुलिस की ओर से एक रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाएगी।इस रिपोर्ट में लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए दलीलें दी जाएंगी। शस्त्र अधिनियम के तहत अपना शस्त्र किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में देना कानूनन अपराध है। ऐसा करने पर शस्त्र निरस्तीकरण के साथ-साथ जिस व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस होता उसके खिलाफ भी कार्यवाही का प्रावधान है। यानी साफ है कि अगर आपके पास शस्त्र लाइसेंस है तो उसे किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में भूलकर भी ना दें। ऐसा करने से आपका शस्त्र लाइसेंस निरस्त हो सकता है और आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

crime

