Crime लाइसेंसी रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग करने वाला गिरफ्तार, जानिए नियम

पुलिस ने लक्की के मित्र की रिवॉल्वर को भी बरामद कर लिया। अब इस मामले में अगली कार्रवाई लक्की के उस मित्र के खिलाफ होगी जिसके नाम पर यह रिवॉल्वर है। अब इस मामले में पुलिस की ओर से एक रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाएगी।इस रिपोर्ट में लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए दलीलें दी जाएंगी। शस्त्र अधिनियम के तहत अपना शस्त्र किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में देना कानूनन अपराध है। ऐसा करने पर शस्त्र निरस्तीकरण के साथ-साथ जिस व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस होता उसके खिलाफ भी कार्यवाही का प्रावधान है। यानी साफ है कि अगर आपके पास शस्त्र लाइसेंस है तो उसे किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में भूलकर भी ना दें। ऐसा करने से आपका शस्त्र लाइसेंस निरस्त हो सकता है और आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।