जल्लाद बनी मां ने 7 साल की मासूम की पीट-पीटकर तोड़ दी पसलियां, PM रिपोर्ट में आई 13 चोट

पुलिस पूछताछ में मां के साथ-साथ पिता ने भी मासूम के साथ मारपीट करने की घटना को स्वीकार कर लिया। पुलिस अब इन दोनों के खिलाफ FIR की तैयारी कर रही है। वेव सिटी सर्किल की सहायक पुलिस आयुक्त एसीपी प्रियश्री पाल ने घटना के बारे में बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेहद हैरान कर देने वाली है। रिपोर्ट में बच्ची के शरीर में लगी 13 गंभीर चोटों का जिक्र किया गया है। इन गंभीर चोटों के अलावा बच्ची की पसलियों में कई फ्रैक्चर और सिर व सीने के अंदर काफी रक्तस्राव भी पाया गया है। इससे साफ पता चलता है कि माता-पिता इतने क्रूर हो गए कि उन्होंने बच्ची को बुरी तरह से पीटा और इसी पिटाई की वजह से उसकी मौत हो गई।