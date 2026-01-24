24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

शिवसेना पार्षद पर हमले में भाजपा पार्षद पति समेत तीन गिरफ्तार

मुंबई में शिवसेना के पार्षद पर हुए हमले में पुलिस ने भाजपा पार्षद नेता समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। हमले में शिवसे नापार्षद की हड्डी टूट गई

less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Jan 24, 2026

Crime

प्रतीकात्मक फोटो स्रोत gemini

Crime ठाणे। माघी गणपति कार्यक्रम के दौरान शिवसेना नगरसेवक हेमंत चतुरे पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने भाजपा नगरसेविका हेमांगी म्हासकर के पति तेजस उर्फ बंटी म्हासकर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

ऐसे हुई मारपीट

घटना बादलापुर इलाके की एक सोसायटी में गुरुवार शाम को हुई। पुलिस के अनुसार, हेमंत चतुरे अपने कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सोसायटी में आयोजित माघी गणपति कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान वहां मौजूद भाजपा नगरसेविका के पति तेजस उर्फ बंटी म्हासकर और उनके समर्थकों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया और दोनों पक्षों की ओर से कुर्सियां फेंकी जाने लगीं। इस दौरान हेमंत चतुरे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनके फ्रैक्चर होने की पुष्टि की है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

दोनों ओर से Fir दर्ज

जोनल डीसीपी सचिन गोरे ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। मामले में तेजस उर्फ बंटी म्हासकर और दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत पर शिवसेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी अलग से मामला दर्ज किया है। पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

Updated on:

24 Jan 2026 09:08 am

Published on:

24 Jan 2026 09:07 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / शिवसेना पार्षद पर हमले में भाजपा पार्षद पति समेत तीन गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

एनडीसीटी रूल्स, 2019 में संशोधन की अधिसूचना जारी

नई दिल्ली

राजस्थान में हो रही फॉलोअप कार्रवाई के बारे में भी उन्हें बताया

नई दिल्ली

facial nerve paralysis : फेशियल नर्व पैरालिसिस कोई आजीवन सजा नहीं, सही समय पर सर्जरी से बदली जा सकती है जिंदगी: विशेषज्ञ

नई दिल्ली

डायमंड शोरूम में गजब की चोरी! दीवार तोड़कर घुसे और चाबी से खोली अलमारी!

Crime
नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने BCCI मामले में याची को लगाई फटकार और सेल डीड की वैद्यता पर दिया बड़ा फैसला

Court
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.