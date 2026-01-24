शिवसेना पार्षद पर हमले में भाजपा पार्षद पति समेत तीन गिरफ्तार

प्रतीकात्मक फोटो स्रोत gemini
Crime ठाणे। माघी गणपति कार्यक्रम के दौरान शिवसेना नगरसेवक हेमंत चतुरे पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने भाजपा नगरसेविका हेमांगी म्हासकर के पति तेजस उर्फ बंटी म्हासकर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।
घटना बादलापुर इलाके की एक सोसायटी में गुरुवार शाम को हुई। पुलिस के अनुसार, हेमंत चतुरे अपने कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सोसायटी में आयोजित माघी गणपति कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान वहां मौजूद भाजपा नगरसेविका के पति तेजस उर्फ बंटी म्हासकर और उनके समर्थकों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया और दोनों पक्षों की ओर से कुर्सियां फेंकी जाने लगीं। इस दौरान हेमंत चतुरे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनके फ्रैक्चर होने की पुष्टि की है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
जोनल डीसीपी सचिन गोरे ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। मामले में तेजस उर्फ बंटी म्हासकर और दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत पर शिवसेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी अलग से मामला दर्ज किया है। पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है।
