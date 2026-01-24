शिवसेना पार्षद पर हमले में भाजपा पार्षद पति समेत तीन गिरफ्तार

घटना बादलापुर इलाके की एक सोसायटी में गुरुवार शाम को हुई। पुलिस के अनुसार, हेमंत चतुरे अपने कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सोसायटी में आयोजित माघी गणपति कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान वहां मौजूद भाजपा नगरसेविका के पति तेजस उर्फ बंटी म्हासकर और उनके समर्थकों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया और दोनों पक्षों की ओर से कुर्सियां फेंकी जाने लगीं। इस दौरान हेमंत चतुरे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनके फ्रैक्चर होने की पुष्टि की है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।