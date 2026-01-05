मेरी बॉडी पापा को दे देना, लिखकर पिता के सामने ही उड़ा ली कनपटी

मुजफ्फरनगर की इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। कोतवाली मंडी क्षेत्र के पटेलनगर में रहे वाले सचिन भारद्वाज ने शाम के समय अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की तो घर के सचिन के कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला। इस सुसाइड नोट में जो लिखा था उसने इस पूरे घटनाक्रम को और भी हैरान कर देने वाला बना दिया। सुसाइड नोट में लिखा था कि परिवार में खुशी नहीं है, बैंकों का कर्जा है, मां जा चुकी है, पत्नी साथ नहीं रहती। कोई संतान नहीं है, जीने का मन नहीं करता इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं। यह बातें सुसाइड नोट में ज्यों की त्यों तो नहीं लिखी गई लेकिन पुलिस ने पूछने पर इतना ही बताया कि सुसाइड नोट में इन बातों का जिक्र है कि परिवार में खुशी नहीं है और कर्ज भी है। सचिन की मां की मौत हो चुकी है और पत्नी साथ नहीं रहती।