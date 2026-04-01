क्रिप्टो निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी, गिरोह का सरगना सहारनपुर से गिरफ्तार

एसटीएफ को सूचना मिली थी कि क्रिप्टो करेंसी और उसमें निवेश करने के नाम पर लोगों से ठगी की जा रही है। इसी बीच एक अकाउंट से करोड़ों रुपए का लेनदेन भी सामने आया। इसके बाद इस मामले में एसटीएफ के निरीक्षक आकाश सिंह को जिम्मेदारी दी गई। आकाश सिंह ने आगरा से इस मामले की जांच पड़ताल आगरा से शुरू करते हुए जानकारी तलाशना शुरू किया। पता चला कि यह एक संगठित गिरोह है और इस गिरोह का सरगना जितेंद्र राम है। ये गिरोह भोले-भाले लोगों को अपने जाल में फसाता है उनसे कहता है कि आप हमारे साथ क्रिप्टो करेंसी में निवेश करिए दोगुना और तीनगुना रिटर्न मिलेगा।