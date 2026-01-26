दिल्ली में घर खरीदने वालों क लिए बंपर ऑफर! DDA दे रहा है 25% तक डिस्काउंट, पहले आओ-पहले पाओ

इस योजना के तहत 1720 फ्लैट्स बिक्री के लिए रखे गए हैं। इनमें से 1301 फ्लैट नरेला में और 411 फ्लैट सिरसपुर इलाके में हैं। सिरसपुर में मिलने वाले सभी फ्लैट LIG कैटेगरी के होने वाले हैं, जबकि नरेला में EWS, LIG, MIG और HIG हर कैटेगरी के फ्लैट्स मौजूद होंगे। अगर कीमतों की बात करें तो नरेला में HIG फ्लैट 95 लाख से 1.13 करोड़ रुपये तक के हैं और वहीं MIG फ्लैट 66 लाख से 82 लाख रुपये में मिलने वाले हैं। इसके अलावा नरेला में LIG फ्लैट करीब 15.26 से 15.32 लाख रुपये और EWS फ्लैट 9.60 से 9.69 लाख रुपये की रेंज में हैं। दूसरी तरफ सिरसपुर के LIG फ्लैट्स के रेट 11.51 से 11.71 लाख रुपये हैं। लोग अपना बजट और जरूरत के हिसाब से फ्लैट्स का चयन कर सकते हैं।