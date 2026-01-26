26 जनवरी 2026,

सोमवार

नई दिल्ली

दिल्ली में घर खरीदने वालों क लिए बंपर ऑफर! DDA दे रहा है 25% तक डिस्काउंट, पहले आओ-पहले पाओ

DDA New Housing Scheme: डीडीए ने नागरिक आवास योजना 2026 लॉन्च की है, जिसमें 25% तक की छूट दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और बुकिंग पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होगी।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Jan 26, 2026

dda launches new civil housing scheme with 1720 flats and 25 percent discount

प्रतीकात्मक तस्वीर

DDA New Housing Scheme: दिल्ली में अपने खुद के घर के सपने देख रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मकानों के बढ़ते रेट्स के बीच दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) एक ऐसी स्कीम लेकर आया है, जिसने आम लोगों के मन में एक बार फिर उम्मीद जगा दी है। डीडीए ने नागरिक आवास योजना 2026 लॉन्च की है, जिसमें EWS से लेकर HIG तक के फ्लैट्स पर 25% तक का सीधा डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार की योजना में कोई भी आम नागरिक आवेदन कर सकता है। इससे पहले भी डीडीए ने एक ऐसी स्कीम लॉन्च की थी, लेकिन वह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए थी। लेकिन इस बार की स्कीम से आम लोगों के लिए भी दिल्ली में घर खरीदना आसान हो गया है।

कितने फ्लैट्स होंगे इस योजना में?

इस योजना के तहत 1720 फ्लैट्स बिक्री के लिए रखे गए हैं। इनमें से 1301 फ्लैट नरेला में और 411 फ्लैट सिरसपुर इलाके में हैं। सिरसपुर में मिलने वाले सभी फ्लैट LIG कैटेगरी के होने वाले हैं, जबकि नरेला में EWS, LIG, MIG और HIG हर कैटेगरी के फ्लैट्स मौजूद होंगे। अगर कीमतों की बात करें तो नरेला में HIG फ्लैट 95 लाख से 1.13 करोड़ रुपये तक के हैं और वहीं MIG फ्लैट 66 लाख से 82 लाख रुपये में मिलने वाले हैं। इसके अलावा नरेला में LIG फ्लैट करीब 15.26 से 15.32 लाख रुपये और EWS फ्लैट 9.60 से 9.69 लाख रुपये की रेंज में हैं। दूसरी तरफ सिरसपुर के LIG फ्लैट्स के रेट 11.51 से 11.71 लाख रुपये हैं। लोग अपना बजट और जरूरत के हिसाब से फ्लैट्स का चयन कर सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन हो चुका है शुरू, जानें पूरी प्रोसेस

डीडीए की इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शनिवार से शुरू हो चुका है, यानी इच्छुक लोग अभी से आवेदन की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले डीडीए के आधिकारिक आवास पोर्टल eservices.dda.org.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदकों को 2,500 रुपये की नॉन-रिफंडेबल फीस जमा करनी होगी। लेकिन ये राशि सिर्फ नए आवेदकों को ही देनी पड़ेगी। जो लोग पहले से ही पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, उन्हें दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद 28 जनवरी 2026 को दोपहर 12 बजे से फ्लैटों की बुकिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। बुकिंग ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर होगी, इसलिए समय पर अप्लाई करना बहुत जरूरी है।

किस कैटेगरी के लिए कितना बुकिंग अमाउंट?

फ्लैट बुक करने के लिए लोगों को जिस कैटेगरी का घर लेना है, उसी हिसाब से बुकिंग के पैसे जमा करने होंगे। अगर आप HIG फ्लैट लेना चाहते हैं तो 10 लाख रुपये, MIG के लिए 4 लाख रुपये, LIG के लिए 1 लाख रुपये और EWS कैटेगरी के लिए 50 हजार रुपये देने होंगे। यह पूरी पेमेंट ऑनलाइन ही जमा करनी होगी। डीडीए का कहना है कि पूरी बुकिंग प्रक्रिया डिजिटल रखी गई है, ताकि पूरी प्रोसेस पारदर्शी रहे और किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो।

पिछली स्कीम में मिली सफलता

डीडीए की पिछली स्कीम ‘कर्मयोगी आवास योजना 2025’ को लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, जिससे इस नई योजना को लेकर लोगों का भरोसा और बढ़ गया है। उस स्कीम के तहत नरेला में निकाले गए 1165 फ्लैट्स में से लगभग 65% घर सिर्फ एक हफ्ते में ही बिक गए थे। खास बात ये रही कि इनमें ज्यादातर फ्लैट महंगे और प्रीमियम कैटेगरी के थे। यही वजह है कि अब ‘नागरिक आवास योजना 2026’ को लेकर भी लोगों में काफी उत्साह है। माना जा रहा है कि इस योजना के लिए भी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है और इस बार भी फ्लैट जल्दी हाथों-हाथ बिक सकते हैं।

ये भी पढ़ें

दिल्ली में 25 हजार आवारा कुत्तों पर लिया जाएगा एक साथ एक्शन, जानिए 35 करोड़ की पूरी योजना
नई दिल्ली
delhi stray dogs mcd budget for microchipping and vaccination

संबंधित विषय:

Delhi News

Published on:

26 Jan 2026 01:10 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में घर खरीदने वालों क लिए बंपर ऑफर! DDA दे रहा है 25% तक डिस्काउंट, पहले आओ-पहले पाओ

