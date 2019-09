असम के डॉक्टर ने दिल्ली में की आत्महत्या, GTB अस्पताल की छत से लगाई छलांग

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल में एक डॉक्टर ने 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। डॉक्टर की पहचान पल्लव सहारिया के रूप में हुई है। 44 वर्षीय पल्लव सहारिया असम के रहने वाले थे। पुलिस ने बताया कि जीटीबी अस्पताल परिसर में आठवीं मंजिल से एक डॉक्टर ने कूदकर जान दे दी। हालांकि पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

परिजनों को दी गई सूचना

पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही उनके परिजनों को भी इसकी सूचना दे गई है। मृतक डॉक्टर के परिजन असम से दिल्ली पहुंच रहे हैं।

Delhi: A doctor allegedly committed suicide by jumping off the building of Guru Teg Bahadur Hospital complex, yesterday. Police is investigating the case.