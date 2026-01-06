Delhi Assembly session 2026: हंगामा रुकने का नहीं ले रहा नाम, दिल्ली विधानसभा में एक ही दिन में दूसरी बार कार्यवाही स्थगित

Delhi Assembly session 2026: दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा, सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आवारा कुत्तों के मामले को लेकर जोरदार हंगामा और नारेबाजी होने लगा। जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया था। फिर से जब कार्यवाही शुरू हुई तो जोरदार हंगामा होने लगा, जिसकी वजह से विधानसभा स्पीकर ने कार्यवाही को1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। बता दें कि आज प्रश्नकाल है और इस दौरान कई जरूरी विधेयक और रिपोर्ट पेश होने हैं। जिसको लेकर आज पूरा दिन हंगामा होने के आसार हैं।
कार्यवाही शुरू होने से पहले कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा कि "अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन होंगे, तो फिर बचा क्या? इन लोगों को देश, संविधान या कानून का कोई सम्मान नहीं है। ये अलगाववादी लोग हैं। ये सिर्फ देश को तोड़ने की बात करते हैं…AAP का स्टैंड है कि दंगाइयों को जेल में न रखा जाए, इन्हें छोड़ दिया जाए और यही स्टैंड 40 साल तक कांग्रेस का रहा है, 1984 के कत्लेआम के लिए। इससे पता चलता है कि ये पार्टियां कितनी गंदी राजनीति करती हैं। जितने लोग इस साजिश के पीछे हैं, उनके पीछे AAP और कांग्रेस कहीं न कहीं हमेशा दिखाई देती हैं।"
