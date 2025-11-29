Delhi Bulldozer Action: दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर बुलडोजर एक्‍शन शुरू हो चुका है। इस बार सरकार ने करोल बाग स्थित झंडेवालान मंदिर के पास अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे बुलडोजरों को देखकर स्‍थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। इसके बाद बुलडोजर एक्‍शन पर विरोध जताने वाले लोगों का मौके पर जमावड़ा लग गया। मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया, लेकिन स्‍थानीय निवासियों ने इसे अतिक्रमण पर नहीं, बल्कि उन्हें सड़क पर लाने वाली कार्रवाई कहा। दूसरी ओर, प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि लोगों को इसकी सूचना पहले दे दी गई थी और भूखंडों को खाली करने के लिए कहा गया था।