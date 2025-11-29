Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

हम तो सड़क पर आ गए साहब! दिल्ली में बुलडोजर एक्‍शन पर रो पड़ी 60 साल की बुजुर्ग महिला

Delhi Bulldozer Action: दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र में झंडेवालान मंदिर के पास अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस लोगों ने काफी हंगामा किया। इससे पहले दक्षिण दिल्ली के जंगपुरा इलाके में बुलडोजर से झुग्गियों को गिराया गया था।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Nov 29, 2025

Delhi Bulldozer Action Slums demolished in Karol Bagh

दिल्ली के करोल बाग में गरजा बुलडोजर।

Delhi Bulldozer Action: दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर बुलडोजर एक्‍शन शुरू हो चुका है। इस बार सरकार ने करोल बाग स्थित झंडेवालान मंदिर के पास अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे बुलडोजरों को देखकर स्‍थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। इसके बाद बुलडोजर एक्‍शन पर विरोध जताने वाले लोगों का मौके पर जमावड़ा लग गया। मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया, लेकिन स्‍थानीय निवासियों ने इसे अतिक्रमण पर नहीं, बल्कि उन्हें सड़क पर लाने वाली कार्रवाई कहा। दूसरी ओर, प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि लोगों को इसकी सूचना पहले दे दी गई थी और भूखंडों को खाली करने के लिए कहा गया था।

बुलडोजर एक्‍शन पर रो पड़ी बुजुर्ग महिला

करोल बाग के झंडेवालान मंदिर के पास अवैध अतिक्रमण पर चल रहे बुलडोजर के बीच एक 60 साल की बुजुर्ग महिला का दर्द छलक पड़ा। सड़क किनारे बैठी बुजुर्ग महिला ने HT से कहा "मैं पिछले 60 साल से यहां रह रही हूं। यहीं मेरा और मेरे बच्चों का जन्म हुआ। शादी-विवाह भी यहीं संपन्न हुए। हमारी तो पूरी जिंदगी यहां पर ही बीती है और अब हम सड़क पर आ गए हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि अब हम कहां जाएं।" इसके अलावा स्‍थानीय निवासियों ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि जब तक सभी लोगों का पुनर्वास नहीं हो जाता, तब तक किसी को भी बेघर न किया जाए।

रिपोर्ट के अनुसार, करोल बाग के डंझेवालान मंदिर के पास जिस झुग्गी बस्ती पर दिल्ली नगर निगम ने बुलडोजर चलाया है, वहां करीब 370 मजदूर परिवार रहते थे। इन परिवारों का दावा है कि वो यहां लगभग 60 साल से रहते हैं। पिछले महीने दिल्ली नगर निगम की ओर से इन्हें बेदखली नोटिस मिले थे। हालांकि सरकार ने चुनाव के दौरान दावा किया था कि किसी को भी बेघर नहीं किया जाएगा। झुग्गी बस्ती के रूप में अवैध अतिक्रमण को हटाया जरूर जाएगा, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के पुनर्वास की व्यवस्‍था की जाएगी। झंडेवालान के पास झुग्गी बस्ती में पात्र मिले 189 परिवारों को भी नरेला में सरकार ने फ्लैटों में स्‍थानांतरित किया है।

ये भी पढ़ें

सर! कृपया तुरंत हस्तक्षेप करें…दिल्ली में सीएम पद की उम्मीदवार रहीं किरण बेदी ने प्रदूषण के बताए 5 कारण
नई दिल्ली
delhi air pollution kiran bedi request pmo intervention

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

Delhi News

Rekha Gupta

Published on:

29 Nov 2025 02:05 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / हम तो सड़क पर आ गए साहब! दिल्ली में बुलडोजर एक्‍शन पर रो पड़ी 60 साल की बुजुर्ग महिला

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच हुई तेज, अल फलाह यूनिवर्सिटी के 48 कर्मचारियों की बढ़ी मुश्किलें

राष्ट्रीय

ALERT: दिल्ली में हवा के साथ अब पानी पर भी संकट! सामने आई CPCB की चौंकाने वाली रिपोर्ट

Delhi CPCB report related to minerals in water and AQI update
नई दिल्ली

कांग्रेस नेता ने लाल किला ब्लास्ट को बताया ‘आतंकियों का जलवा’, मोदी सरकार को घेरने में फिसली जुबान

Congress leader Udit Raj called Delhi blasts style of terrorists Attack on Modi government
नई दिल्ली

दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी डॉक्टरों की लव स्टोरी में नया ट्विस्ट, डॉ. शाहीन के कमरे से मिले 18 लाख रुपये नकद

राष्ट्रीय

कमला पसंद पान मसाला कारोबारी के बेटे और पत्नी पर एफआईआर दर्ज

Kamla Pan Pasand Masala
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.