Delhi court : महाठग सुकेश चंद्रशेखर को बड़ी राहत, 200 करोड़ की रंगदारी मामले में दिल्ली कोर्ट ने दी जमानत

अदालत ने सुकेश चंद्रशेखर को जमानत देते समय गवाहों से संपर्क न करने, अपना मोबाइल नंबर व पता जांच अधिकारी को साझा करने और बिना अनुमति देश न छोड़ने जैसी कड़ी शर्तें रखी हैं, साथ ही उसे अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा। वहीं, पिछले साढ़े तीन साल से जेल में बंद उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल की जमानत पर पेंच फंसा हुआ है, जिसका दिल्ली पुलिस ने उसे संगठित अपराध सिंडिकेट की 'को-हेड' बताते हुए कड़ा विरोध किया है; हालांकि, लीना के वकीलों ने जैकलीन फर्नांडिस व अन्य सह-आरोपियों को मिली राहत का हवाला देते हुए PMLA की विशेष धाराओं के तहत समानता के आधार पर जमानत की पुरजोर मांग की है।