अपहरण, तिगुनी उम्र के शख्स से शादी और रेप…पिता से विवाद में घर से निकली नाबालिग किस हाल में मिली?

डीसीपी भीष्म सिंह ने बताया कि आशु ने उसे शामली निवासी 40 साल के राजीव को बेच दिया। राजीव ने नाबालिग से जबरन शादी की और उसे अपने घर ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म भी किया। इस दौरान राजीव के कहने पर गाजियाबाद में साइबर कैफे चलाने वाले रमनजोत ने ऑनलाइन पीडीएफ एडिटिंग एप्लीकेशन की मदद से पीड़िता का फर्जी आधारकार्ड तैयार किया। इसमें उसे बालिग दिखाया गया। पुलिस ने 16 अगस्त को आरोपी 20 साल के विकास, 50 साल के आशु, 40 साल के राजीव और 24 साल के रमनजोत को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास पुलिस को चार मोबाइल फोन और साजिश में इस्तेमाल जाली दस्तावेज बरामद हुए हैं।