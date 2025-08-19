Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

अपहरण, तिगुनी उम्र के शख्स से शादी और रेप…पिता से विवाद में घर से निकली नाबालिग किस हाल में मिली?

Delhi Crime: दिल्ली में पिता से नाराज होकर घर से निकली 13 साल की लड़की मानव तस्करी गिरोह के हाथ लग गई। एक युवक ने उसे 40 साल के शख्स के हाथों ने बेच लिया। उसने मासूम से शादी रचाई फिर उसके साथ दुष्कर्म किया।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Aug 19, 2025

Delhi Crime 13 year old Kidnapped girl found in Shamli 40 year old man rape her after Marriage
प्रतीकात्मक फोटो।

Delhi Crime: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक चौंकाने वाला सामने आया है, जहां एक 13 साल की लड़की के साथ ज्यादती की सारी हदें पार कर दी गईं। दिल्ली निवासी 13 साल की लड़की अपने पिता से विवाद होने के बाद घर से नाराज होकर निकली थी। माता-पिता ने पुलिस को उसके लापता होने की शिकायत दी तो पुलिस पड़ताल में जुटी। इसी बीच लड़की के यूपी के शामली में होने का पता चला। पुलिस ने छापा मारकर लड़की को बरामद किया है। इसके बाद लड़की ने अपने साथ हुई ज्यादती पुलिस को बताई तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए।

उत्तर पश्चिम दिल्ली के वजीरपुर से लापता हुई लड़की

उत्तर पश्चिमी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (DCP) भीष्म सिंह ने बताया कि उत्तर पश्चिम दिल्ली के वजीरपुर स्थित जेजे कॉलोनी निवासी 13 साल की लड़की बीती 21 जुलाई को लापता हो गई थी। उसके पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका बेटी के साथ मामूली झगड़ा हुआ था। इसके बाद वह नाराज होकर घर से बाहर निकल गई। फिर नहीं लौटी। इसके बाद भारत नगर थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया और एक टीम गठित की गई।

ये भी पढ़ें

लालच ही ठगी का सबसे बड़ा जाल…दिल्ली हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, धोखाधड़ी का केस खारिज
नई दिल्ली
Delhi High Court Justice Arun Monga dismisses financial fraud case

डीसीपी ने बताया कि पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज और स्‍थानीय सूत्रों के हवाले से लड़की की खोजबीन में लगी थी। इसी बीच एक दिन उसके पिता के मोबाइल पर अनजान नंबर से एक मिस्ड कॉल आई। पलटकर कॉल करने पर फोन रिसीव करने वाली महिला ने बताया कि उसकी बहू ने गलती से फोन कर दिया होगा। इसके बाद पुलिस ने उस नंबर की पड़ताल की तो वह शामली जिले का निकला। पुलिस की एक टीम ने उस पते पर छापा मारा तो वहां लड़की बरामद हो गई।

लड़की ने पुलिस को बताई आपबीती

डीसीपी ने बताया कि लड़की ने पूछताछ में अपने साथ हुई हैवानियत की जानकारी दी तो अधिकारियों के भी कान खड़े हो गए। दरअसल, घर से नाराज होकर निकली मासूम परेशान हालत में इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पहुंची। यहां से मेट्रो में चढ़कर वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। इसके बाद वह एक लोकल ट्रेन से मेरठ पहुंच गई। जहां उसे हापुड़ निवासी 20 साल का विकास मिला। विकास ने उसे परेशान हाल में देखा तो सहानुभूति जताते हुए बरगलाकर अपने घर ले गया। जहां उसने लड़की को 50 साल के आशु के घर में कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा।

मेरठ में बंधक बनाया, शामली में जबरन शादी

डीसीपी भीष्म सिंह ने बताया कि आशु ने उसे शामली निवासी 40 साल के राजीव को बेच दिया। राजीव ने नाबालिग से जबरन शादी की और उसे अपने घर ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म भी किया। इस दौरान राजीव के कहने पर गाजियाबाद में साइबर कैफे चलाने वाले रमनजोत ने ऑनलाइन पीडीएफ एडिटिंग एप्लीकेशन की मदद से पीड़िता का फर्जी आधारकार्ड तैयार किया। इसमें उसे बालिग दिखाया गया। पुलिस ने 16 अगस्त को आरोपी 20 साल के विकास, 50 साल के आशु, 40 साल के राजीव और 24 साल के रमनजोत को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास पुलिस को चार मोबाइल फोन और साजिश में इस्तेमाल जाली दस्तावेज बरामद हुए हैं।

रेप और यातनाओं से परेशान पीड़िता को याद आया घर

पुलिस का कहना है कि राजीव ने उससे जबरन शादी की और रोज-रोज दुष्कर्म करता था। इसके अलावा उसे राजीव के घर का सारा काम करना पड़ता था। इन यातनाओं से परेशान होने के बाद उसे अपने घर की याद आई। उसके पास घर आने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसके चलते उसने अपने पिता के मोबाइल पर एक दिन मौका पाकर मिस्ड कॉल दी, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि पिता ने पुलिस को इसकी जानकारी देकर बच्ची को मुक्त करवा लिया।

ये भी पढ़ें

दिल्ली के 32 स्कूलों में बम की धमकी देने वाले ग्रुप का खुला राज! अब जांच में आ रहीं ये चुनौतियां
नई दिल्ली
The Terrorizers 111 group bomb threat in Delhi schools demanded $5,000 cryptocurrency in 72 hours Delhi Police disclosure

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

Delhi News

rape

Published on:

19 Aug 2025 01:44 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / अपहरण, तिगुनी उम्र के शख्स से शादी और रेप…पिता से विवाद में घर से निकली नाबालिग किस हाल में मिली?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.