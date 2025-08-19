दिल्ली के 32 स्कूलों में बम की धमकी देने वाले ग्रुप का खुला राज! अब जांच में आ रहीं ये चुनौतियां

दिल्ली में यह पहली बार नहीं है, जब इस तरह का हड़कंप मचा हो। जुलाई 2024 में लगातार चार दिन तक स्कूलों को फर्जी धमकी वाले मेल भेजे गए थे। चौथे दिन तो एक साथ 45 स्कूलों और तीन कॉलेजों को बम लगाने की चेतावनी मिली थी। इससे पहले मई 2024 में लगभग 300 स्कूलों को सामूहिक ई-मेल भेजे गए थे, जिन्हें बाद में झूठा पाया गया। इसके बाद अस्पतालों और संग्रहालयों को भी धमकी भरे संदेश भेजे गए थे। हर बार जांच के बाद पुलिस ने इन्हें अफवाह करार दिया। दिल्ली पुलिस ने सभी अभिभावकों और नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों से डरें नहीं। पुलिस आयुक्त ने कहा, "हर शिकायत को गंभीरता से लिया जा रहा है। जांच एजेंसियां पूरी कोशिश कर रही हैं कि इन मेल के पीछे कौन है। छात्रों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।"