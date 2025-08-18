अंसल बंधुओं से मिले 60 करोड़ कहां गए…सुप्रीम कोर्ट के सवाल का दिल्ली सरकार ने दिया ये जवाब

दरअसल, साल 1997 में दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड में करीब 59 लोगों की मौत हो गई थी। सालों तक चली सुनवाई के बाद इस मामले में उपहार सिनेमा के मालिक अंसल बंधुओं को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं को बतौर जुर्माना 60 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार के पास जमा कराने का निर्देश दिया था। अंसल बंधुओं ने यह रकम सितंबर 2015 में दिल्ली सरकार के खाते में जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस रकम से द्वारका में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कराने का आदेश दिया था, लेकिन द्वारका में इस रकम का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसी को लेकर बीती 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर इस रकम के इस्तेमाल करने का हिसाब मांगा था।