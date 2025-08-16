मंडोली जेल में फंदे पर लटकता मिला लॉरेंस बिश्नोई का ‘यार’, कौन है दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर सलमान त्यागी?

सलमान त्यागी ने सबसे पहले पश्चिमी दिल्ली में अपराध की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में वह नीरज बवाना गैंग के लिए काम करता था। इस दौरान हत्या, लूट, फिरौती और रंगदारी की कई घटनाओं में शामिल रहा। पुलिस ने मकोका लगाकर उसे जेल भेजा। वह जेल में रहते हुए भी कई वारदातों की साजिश रचता रहा। इसके बाद उसने लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग से नजदीकी बढ़ाई। इसी के चलते उसने राजौरी गार्डन में 50 लाख की फिरौती के लिए गोलीकांड की साजिश रची। सलमान त्यागी की मौत के बाद दिल्ली के अपराध जगत में हलचल तेज हो गई है। पुलिस अब उसके मोबाइल डिटेल्स और जेल में उसके संपर्कों की पड़ताल कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसकी मौत महज आत्महत्या थी या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा।