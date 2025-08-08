8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

नई दिल्ली

फोन छिना तो युवती ने खुद किया पुलिस का काम, बाइक से तलाश कर दो लड़कों को दबोचा

Delhi Crime: दिल्ली के मयूर विहार में एक 23 साल की युवती से बाइक सवार दो लड़कों ने फोन छीन लिया। इसके बाद पीड़िता ने अपनी एक दोस्त के साथ बाइक पर सवार होकर उनकी तलाश शुरू की और घटना से कुछ देर बाद ही उन्हें दबोच लिया।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Aug 08, 2025

Delhi Crime: दिल्ली में एक 23 साल की लड़की चर्चा का केंद्र बनी है। पुलिस के अनुसार, इस लड़की का फोन दो बाइक सवार लुटेरों ने छीन लिया था। इसके बाद लड़की ने अपनी एक दोस्त के फोन कर बुलाया और बाइक पर सवार होकर लुटेरों की तलाश में निकल पड़ी। घटना के दो घंटे बाद युवती ने सुराग लगाते हुए दोनों लुटेरों को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही दोनों लड़कियों की हौसलअफजाई भी की। घटना गुरुवार की है।

मयूर विहार निवासी 23 साल की लड़की का छीना था फोन

दिल्ली पुलिस ने बताया कि पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार निवासी 23 साल की युवती न्यू अशोक नगर में काम करती है। गुरुवार को वह घर से काम पर जा रही थी। इसी बीच सरपंच चौक पर दो बाइक सवार लुटेरों ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और फरार हो गए। अचानक हुए हमले में युवती बुरी तरह हड़बड़ा गई। हालांकि उसने शोर नहीं मचाया और राहगीरों की मदद से अपनी एक दोस्त को फोन कर बाइक मंगवाई। इसके बाद युवती ने दोस्त के साथ बाइक पर सवार होकर दोनों लुटेरों की तलाश शुरू कर दी।

ये भी पढ़ें

Delhi Crime: पिता की बात सुनकर बेटी को आया गुस्सा, तवे से पीट-पीटकर किया लहूलुहान, अस्पताल में मौत
नई दिल्ली
father died daughter attack in Delhi Crime

न्यू अशोक विहार में नाले के पास पकड़े लुटेरे

पुलिस सूत्रों का कहना है कि दो घंटे तक युवती मयूर विहार से न्यू अशोक नगर तक दोनों लुटेरों को तलाशती रही। इसी बीच न्यू अशोक नगर नाला रोड पर दोनों लुटेरे बैठे मिल गए। युवती ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और मौके पर ही धर दबोचा। इस दौरान लुटेरों ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन दोनों लड़कियों ने बहादुरी के साथ उनका सामना किया और उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों लुटेरों का चालान कर दिया है। इस बहादुरी पर दोनों लड़कियों की बहादुरी के किस्से दिनभर थाने में गूंजते रहे।

ये भी पढ़ें

दिल्ली में घरेलू सहायिका ने बाथरूम में बच्चे को दिया जन्म, फिर गला घोटकर मार डाला, जानें पूरा मामला
नई दिल्ली
Delhi Crime divorced woman pregnant from lover gave birth child and strangled him to death

