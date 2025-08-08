फोन छिना तो युवती ने खुद किया पुलिस का काम, बाइक से तलाश कर दो लड़कों को दबोचा

पुलिस सूत्रों का कहना है कि दो घंटे तक युवती मयूर विहार से न्यू अशोक नगर तक दोनों लुटेरों को तलाशती रही। इसी बीच न्यू अशोक नगर नाला रोड पर दोनों लुटेरे बैठे मिल गए। युवती ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और मौके पर ही धर दबोचा। इस दौरान लुटेरों ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन दोनों लड़कियों ने बहादुरी के साथ उनका सामना किया और उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों लुटेरों का चालान कर दिया है। इस बहादुरी पर दोनों लड़कियों की बहादुरी के किस्से दिनभर थाने में गूंजते रहे।