दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा; मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में बनेंगे दो नए हॉस्टल, ₹573 करोड़ मंजूर

दरअसल, MAMC में नए हॉस्टल के निर्माण की आवश्यकता पिछले कई वर्षों से महसूस की जा रही थी, क्योंकि संस्थान में छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। एक समय था जब यहां प्रतिवर्ष लगभग 150 छात्रों का प्रवेश होता था, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 250 तक पहुंच चुकी है, जिसके कारण मौजूदा आवासीय सुविधाएं काफी कम पड़ने लगी हैं। कॉलेज के वर्तमान हॉस्टल 1965 से 1982 के बीच बनाए गए थे और दशकों पुरानी होने के कारण इन इमारतों की हालत अब जर्जर हो चुकी है। छात्रों की बढ़ती संख्या के कारण कई विद्यार्थियों को एक ही कमरे में रहने के लिए विवश होना पड़ रहा है, जबकि कई को हॉस्टल की सुविधा मिल ही नहीं पा रही है। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने इन नए हॉस्टल्स के निर्माण का निर्णायक फैसला लिया है।