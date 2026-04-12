दिल्ली में पेट्रोल वाहनों की बिक्री होगी बंद; नई EV पॉलिसी से 2028 के बाद बदल जाएगी सड़कों की तस्वीर

सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक सब्सिडी भी दे रही है। इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर पर पहले साल 30 हजार रुपये तक, दूसरे साल 20 हजार रुपये तक और तीसरे साल 10 हजार रुपये मिलेंगे। इलेक्ट्रिक ऑटो (तीन पहिया) लेने पर पहले साल 50 हजार रुपये, दूसरे साल 40 हजार रुपये और तीसरे साल 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं छोटे इलेक्ट्रिक ट्रक पर पहले साल 1 लाख रुपये तक, दूसरे साल 75 हजार रुपये और तीसरे साल 50 हजार रुपये तक का फायदा मिलेगा। यह सब्सिडी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट भी मिलेगी।