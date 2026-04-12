निर्भया कांड: दिल्ली की वो काली रात, जिसे याद कर आज भी कांप उठती है रूह

चलती बस में छह दरिंदों ने उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। न सिर्फ उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, बल्कि उसे बेरहमी से पीटा गया और गंभीर रूप से घायल हालत में सड़क पर फेंक दिया गया। इस घटना ने न केवल दिल्ली, बल्कि पूरे देश को गुस्से और दर्द से भर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए, न्याय की मांग को लेकर अभूतपूर्व प्रदर्शन हुए और देशभर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई।