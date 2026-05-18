वकील से तू-तू-मैं-मैं के बाद जज का तबादला, दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां कोर्ट रूम के भीतर ही जज और वकील के बीच मर्यादा की सारी हदें पार हो गईं। रोहिणी कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस इस कदर बढ़ गई कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। हालांकि इसके बाद वकीलों के भारी विरोध और हड़ताल की चेतावनी के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने विवादों में घिरे जज का ट्रांसफर कर दिया है।