अदालत और देश के समय की बर्बादी…भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़े मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में भड़के जज

पीठ ने स्पष्ट किया कि भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा तिरंगे या राष्ट्रीय प्रतीकों का इस्तेमाल कानून के अनुरूप है। कोर्ट ने कहा, “यदि आप अपने घर पर तिरंगा फहराते हैं तो क्या यह कानून का उल्लंघन है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह टीम इंडिया का तिरंगे का इस्तेमाल कोई अवैध कार्य नहीं है।” न्यायालय ने अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थाओं के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि ओलंपिक समिति (IOC) और अन्य वैश्विक निकाय खेलों में सरकारी दखल का विरोध करते हैं। अदालत ने सवाल किया, “क्या आप आईओसी के नियमों से परिचित हैं? क्या आप जानते हैं कि हर बार जब सरकार ने खेलों में दखल दिया, आईओसी ने सख्त आपत्ति जताई?” अदालत ने अंत में कहा कि बीसीसीआई एक स्वायत्त निकाय है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है, और टीम इंडिया का नाम या प्रतीक बदलने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसके बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।